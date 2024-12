Briga por herança de R$ 1,4 bilhão de Gugu Liberato chega ao fim; saiba como ficou divisão

Depois de cinco anos da morte de Gugu Liberato, a família do apresentador chegou a um consenso sobre a divisão da herança deixada por ele. Em entrevista ao Fantástico, exibida neste domingo (15), João Augusto — filho do comunicador — falou sobre a divisão da fortuna de R$ 1,4 bilhão.

Além da fortuna gerada pelo trabalho como apresentador de TV, no SBT e na Record, Gugu tinha investimentos financeiros em terrenos, postos de gasolina e até prédios inteiros em São Paulo.

O comunicador, que morreu em novembro de 2019 após sofrer um acidente doméstico em Orlando, deixou testamento com herança dividida em: 75% do patrimônio para os três filhos (João Augusto, e as gêmeas Sofia e Marina) e 25% para os cinco sobrinhos. A irmã de Gugu, Aparecida Liberato, foi nomeada inventariante.

Rose Miriam di Matteo, mãe dos filhos de Gugu, porém, não foi mencionada no testamento, o que deu início a uma batalha judicial. Rose entrou com uma ação para reconhecimento de união estável com Gugu, o que lhe garantiria 50% dos bens do apresentador.

A disputa se intensificou quando o chef de cozinha Thiago Salvático também reivindicou uma união estável com Gugu. Ele desistiu da ação, mas, tempos depois, entrou com outra ação novamente.

"Achava que tudo seria muito tranquilo, que a gente ia fazer a divisão dos bens conversando (...) a família ficou meio dividida na época. Eu tinha opiniões diferentes das minhas irmãs e da minha mãe, e ficou um clima ruim, né?", disse João Augusto.

Rose desistiu de processo e vai viver de fundos de investimento

Legenda: Mãe de filhos do Gugu disse que vai envelhecer com dignidade Foto: Reprodução/TV Globo

Em agosto de 2024, Rose Miriam decidiu renunciar ao processo de reconhecimento de união estável, afirmando que não precisava provar nada a ninguém sobre o relacionamento com Gugu. Com isso, a divisão do patrimônio foi realizada conforme o testamento.

João, Marina e Sofia decidiram depositar parte da herança em um fundo de investimento internacional que gera um rendimento mensal que vai direto para uma conta no nome da mãe. Existem cláusulas que protegem esse dinheiro para que ela possa usufruir dos recursos pelo resto da vida.

"Posso garantir para todo mundo que é um valor muito bom, que ela não vai ter que pedir nada para ninguém", declarou João Augusto.

A irmã do apresentador, que poderia ter direito a até 5% da herança por ser inventariante, abriu mão do valor, afirmando que cumpriu a responsabilidade por amor e lealdade ao irmão.

"Meu pai tinha ideia de que a geração dos filhos sempre apoiaria os pais. Por isso que meu pai também não deixou nada para minha tia e tio, mas deixou para os sobrinhos. Do mesmo jeito com minha mãe, ele deixou para os filhos, para se alguma acontecesse com a mãe, nos estaríamos ali para ajudar. O que eu sempre quis foi defender o desejo meu pai", declarou o herdeiro de Gugu.