Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 30 de abril

A quarta-feira chega movimentada, com a Lua em Gêmeos em sextil a Mercúrio e em conjunção a Júpiter. Hoje pode ser um dia excelente para conversas importantes, aprendizados e decisões conscientes. Além disso, Vênus ingressa em Áries depois de sua passagem sensível por Peixes: agora, o amor e os relacionamentos pedem coragem, ação e clareza. Chega de ilusões e promessas vazias! É hora de deixar para trás aquilo que gera insegurança e ansiedade. Com a Lua em quadratura aos nodos lunares, é impossível ignorar o que o seu coração já sabe: você precisa escolher o seu caminho — mesmo que isso implique desvincular-se de vínculos frágeis e ilusórios. Confie no que amadureceu dentro de você.

Signo de Gêmeos hoje

Com a Lua no seu signo em conjunção a Júpiter, sua intuição e inteligência estão afiadas. Aposte em boas conversas e conexões. Uma decisão precisa ser feita com base no que expande sua alma, não no que te prende.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.