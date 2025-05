CAPTEI: Tour Exclusivo - Descubra os Segredos do Complexo Cultural que Promete Mudar a Fortaleza

Na manhã de quarta-feira, 14, um seleto grupo de jornalistas tiveram a oportunidade de visitar as obras do aguardado Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz, sob a liderança do reitor da Universidade de Fortaleza (Unifor), Randal Pompeu.

Por lá, o Superintendente do SVM, Ruy do Ceará, o chefe de redação da TV Verdes Mares, Marcelino Leal, eu, Jeritza Gurgel, colunista da DN, além de Salete Araújo e Márcia Travessoni, representantes de portais independentes, fizemos um tour pelas obras de arte no andar da reitoria e, depois fomos conduzidos para a sala de reunião. Durante a apresentação, Randal Pompeu, acompanhado de José Maria Gondim Felismino Júnior (vice-reitor da FEQ) e Ana Quezado (Dir. de Comunicação e Mkt da Unifor), mostrou como o empreendimento está se desdobrando nas dimensões da arte, da cultura e da educação.

Legenda: Marcelino Leal, Salete Araújo, Ruy do Ceará, Márcia Travessoni, Randal Pompeu, Jeritza Gurgel e Ana Quezado Foto: LC Moreira

O passeio nos levou ao canteiro de obras, onde fomos recepcionados por Euclides Castelo, Jivago Donizete e Juliano Ribeiro, além do arquiteto Luiz Deusdará, o idealizador deste megaprojeto que promete ocupar uma área de 87.652,25m². O Complexo vai contar com diversas estruturas culturais, tais como museu, teatro, auditórios, salas de aulas, estacionamentos e áreas de convivência, consolidando-se como um polo de efervescência cultural e acadêmica em Fortaleza.

Legenda: Euclides Castelo Foto: LC Moreira

De acordo com Luiz Deusdará, o projeto vai além da construção de espaços; ele oferece aos alunos da Unifor um laboratório prático para suas formações, ampliando as fronteiras do aprendizado nas artes e nas ciências.

Legenda: Luiz Deusdará Foto: LC Moreira

Conhecemos, também, a fábrica da BubbleDeck, onde a inovação se estende também à tecnologia empregada na construção. Lá, Leonardo Bernardes apresentou as sofisticadas técnicas que consistem na aplicação de pré-lajes leves compostas por esferas de plástico reciclado inseridas entre as camadas de concreto tornando a obra mais sustentável, eficiente, econômica e rápida.

Legenda: Leonardo Bernardes, Marcelino Leal e Euclides Castelo Foto: LC Moreira

O Complexo será inaugurado em três etapas e tem previsão para a entrega da primeira fase no final de novembro de 2025. O Complexo Cultural é uma homenagem a dois ícones cearenses, Yolanda e Edson Queiroz, que contribuíram enormemente para o desenvolvimento socioeconômico e cultural do Estado.

Legenda: Randal Pompeu Foto: LC Moreira

Olhando para o empreendimento em construção percebi que ele não apenas edifica estruturas físicas; está prestes a erguer um novo capítulo para Fortaleza, transformando a cidade em uma referência cultural no Brasil. A obra do Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz já se destaca como uma verdadeira construção de sonhos. Com certeza será um espaço vibrante de convivência, arte e educação. A contagem regressiva começou e a expectativa é de que, em breve, esse sonho se torne uma obra-prima da cultura cearense.

Veja nas fotos de LC Moreira:

Legenda: José Felismino, Ruy do Ceará, Randal Pompeu, Jeritza Gurgel e Marcelino Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelino Leal, Ruy do Ceará. Ana Quezado e José Felismino Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Quezado Foto: LC Moreira

Legenda: Randal Pompeu, Jeritza Gurgel, Ruy do Ceará e José Maria Felismino Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Randal Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Canteiro de obras do Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Canteiro de obras do Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Canteiro de obras do Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Canteiro de obras do Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Jivago Donizete Foto: LC Moreira

Legenda: Juliano Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Deusdará Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Deusdará Foto: LC Moreira

Legenda: Duda Barroso e Ares Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Euclides Castelo Foto: LC Moreira

Legenda: Fábrica da BubbleDeck para atender a obra do Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Fábrica da BubbleDeck para atender a obra do Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: BubbleDeck - pré-lajes leves compostas por esferas de plástico reciclado inseridas entre as camadas de concreto tornando a obra mais sustentável, eficiente, econômica e rápida Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel com uma das esferas de plástico reciclado da BubbleDeck que são inseridas entre as camadas de concreto Foto: LC Moreira