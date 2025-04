Qual a previsão do clima para maio? Confira o que esperar em cada região, segundo o Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que o mês de maio será de chuvas entre a média climatológica e abaixo da média na maior parte da região Norte do País, exceto em áreas pontuais do Amazonas, centro-norte do Pará, Amapá e sul de Roraima, onde os volumes de chuva devem ultrapassar a média histórica.

Para o Nordeste, a instituição sustenta uma previsão de chuvas acima da média no centro-sul do Maranhão, no oeste do Piauí e na costa do Ceará até a Bahia. Esses locais devem registrar acumulados maiores que 150 milímetros.

Por outro lado, em determinadas regiões do norte do Maranhão e do Piauí, além do sul do Ceará, os volumes de chuva podem ficar abaixo da média histórica.

Para o Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil, as previsões indicam chuvas próximas e abaixo da média, com volumes inferiores a 150 mm. No leste do Mato Grosso do Sul e no centro-sul de São Paulo, é possível que sejam registradas precipitações acima da média, com acumulados que podem superar 100 mm.

Já em grande parte da região Sul, o Inmet aponta chuvas próximas e acima da média climatológica. Da mesma forma, o oeste do Paraná tem previsão de precipitações próximas e acima da média, com valores acima de 100 mm.

Impacto na agricultura

Conforme o prognóstico do instituto, a previsão de chuvas regulares em áreas agrícolas da região Norte e do centro-oeste da região Nordeste pode beneficiar os cultivos de segunda safra. No entanto, historicamente, na região que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, há uma tendência de redução das chuvas a partir de maio, que pode afetar parte das lavouras de milho de segunda safra, principalmente durante a fase de floração.

Já nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, apesar da previsão de chuvas abaixo das registradas em abril, os volumes devem ser suficientes para o manejo agrícola e para o desenvolvimento de culturas de segunda safra, além da cana-de-açúcar e do café.

A previsão de chuvas em grande parte do Sul do País deve contribuir para a elevação dos níveis de umidade no solo, favorecendo, também, o desenvolvimento das lavouras de segunda safra. Contudo, na porção oeste do Paraná, a previsão de precipitações abaixo da média pode comprometer o armazenamento de água no solo, prejudicando o desenvolvimento do feijão e do milho segunda safra.

Temperaturas acima da média

Para maio, o Inmet também prevê que a temperatura deve ficar acima da média na maior parte do País, com valores que ultrapassam 22ºC.

Por outro lado, no Sudeste e no Sul, as temperaturas médias podem ser mais amenas, e os valores devem permanecer abaixo dos 20ºC. Além disso, em localidades mais elevadas dessas regiões, a entrada de massas de ar frio pode provocar a queda da temperatura — nesse caso, os valores podem ficar abaixo de 15ºC.