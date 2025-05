Dois suspeitos de matar advogado criminalista em Fortaleza são presos em flagrante

Dois suspeitos de matar a tiros o advogado criminalista e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Secção Ceará, Sílvio Vieira, foram presos em flagrante. As capturas aconteceram logo após o crime, ocorrido na tarde desta segunda-feira (5), no bairro Parque Genibaú, em Fortaleza.

Os suspeitos foram levados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), conforme apuração do Diário do Nordeste.

Há informação extraoficial de que Sílvio tinha ido ao local para pegar um valor em espécie.

O corpo da vítima foi encontrado no banco do motorista de um veículo Jeep Renegade. O advogado estava com ferimentos causados por arma de fogo.

O diretor de Prerrogativas da OAB-CE, Márcio Vitor Meyer de Albuquerque, disse que "a Ordem não vai admitir nenhuma espécie de ferimento às prerrogativas".

Veja também Segurança Vingança e disputa: o que se sabe sobre a morte de influencers e tentativa de chacina em Fortaleza Segurança Ônibus é alvo de ataques em região onde irmãs foram mortas na Barra do Ceará

LUTO DE TRÊS DIAS

Por nota, a Ordem disse que "a presidente da OAB Ceará no triênio 2025-2027, Christiane do Vale Leitão, decretou luto oficial por três dias através de Portaria nº 153/2025 e determinou que as bandeiras da Sede da Seccional e das Subseções de todo o Estado permaneçam hasteadas a meio mastro durante esse período".

"É um momento de luto. Vamos solicitar uma apuração rigorosa do caso e, havendo um crime, queremos que os elementos sejam identificados e seja feita a Justiça" Márcio Vitor

A presidente da OAB-CE fala em "bárbaro crime" e diz que "toda a advocacia e a OAB estão de luto”, segundo Christiane Leitão.

SÍLVIO ATUOU EM CASOS EMBLEMÁTICOS

Márcio Vitor acrescenta que Sílvio Vieira "era uma pessoa bem quista pela sociedade e que esse caso não ficará impune de forma alguma".

Enquanto advogado criminalista, Sílvio Vieira atuou em casos emblemáticos no Ceará e era conhecido por estar na defesa de policiais militares, como no caso do júri da Chacina da Grande Messejana.

Outros casos de repercussão envolviam grupos de extermínio, como a 'Cia do Extermínio' e o do ex-pm Jean Charles da Silva Libório, que atuava a mando do iraniano Farhad Marvizi, em um grupo de extermínio.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.