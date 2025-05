Vingança e disputa: o que se sabe sobre a morte de influencers e tentativa de chacina em Fortaleza

Sexta-feira, 2 de maio de 2025. Era cerca de uma hora da madrugada quando cinco pessoas foram surpreendidas na rua 20 de Janeiro, na Barra do Ceará, por um homem descamisado que usava boné branco e calção azul. Ele saiu de um carro, armado, e efetuou diversos disparos contra o grupo, que estava reunido próximo ao Campo do Cruzeiro.

Baleados, Markes Esley Feitosa Rodrigues, 25, Carlos Denílson Ferreira, 47, Luiz Sérgio Damasceno Sá, 68, Eliomar Martins de Souza, 31, e Lucivando Mesquita da Silva, 38, foram socorridos por moradores da região e levados, em sua maioria, para o Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. Alguns ainda estão internados, e em estado grave.

Legenda: Os feridos na tentativa de chacina na Barra do Ceará foram socorridos por ambulâncias do SAMU Foto: Reprodução/Redes Sociais

A tentativa de chacina foi registrada horas após o assassinato das irmãs Maria Beatriz Santos de Souza, 20, e Francisca Bianca dos Santos Souza, 15. Elas, que eram influenciadoras digitais — com forte presença no Kwai e na divulgação de plataformas de jogos de azar, como o Tigrinho —, foram mortas a tiros por integrantes da facção Comando Vermelho (CV).

Quem ordenou a tentativa de chacina na Barra do Ceará?

No inquérito que trata do processo, acessado pelo Diário do Nordeste, os investigadores chegaram a dois nomes que seriam responsáveis pela tentativa de chacina na Barra: Antônio Victor de Araújo Ferreira, 18, o "Moskou", e Igor Rodrigues da Cruz, 28, conhecido como "Lec-Lec". Os dois eram, respectivamente, namorados de Bianca e Maria Beatriz.

"Moskou", que também se intitula influenciador digital e tem mais de dois milhões de seguidores no Kwai e 458 mil no Instagram, é declaradamente membro da organização criminosa Guardiões do Estado (GDE), rival do CV. Em um dos vídeos publicados em suas redes sociais, ele afirma: "Agora vai ser o crime, é 745 GDE até o fim, pode me decretar".

Legenda: 'Moskou' se intitula influenciador digital e tem mais de 450 mil seguidores no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Devido à sua influência na facção, a Polícia acredita que teria sido "fácil" para a GDE acatar a ordem de "Moskou" para revidar o ataque à namorada e à cunhada, especialmente por ele fazer "publicidade gratuita" do crime nas redes sociais. "Uma ordem de execução vinda dele seria facilmente acatada pela GDE, principalmente para vingar a morte das duas adolescentes, sendo uma delas grávida", aponta o documento, indicando a possibilidade de Bianca ter morrido gestante.

O rapaz chegou a fazer uma série de publicações na internet garantindo que as mortes seriam vingadas: "Isso foi covardia demais. Mexeram com as pessoas erradas. Isso não vai ficar assim, pode ter certeza", ameaçou ele no Instagram.

Legenda: 'Moskou' fez diversas publicações nas redes sociais dando a entender que haveria represália pela morte da namorada e da cunhada, conforme o inquérito Foto: Reprodução

Igor, por sua vez, teria sido um dos executores da ordem de "Moskou".

A escolha dos alvos

O que se sabe até o momento é que "Moskou" era o alvo inicial do ataque do CV. No entanto, como não o encontraram, os criminosos rivais atraíram Bianca e Maria Beatriz para o local do crime e assassinaram as irmãs no lugar do faccionado.

Como revide, "Moskou" escolheu atacar um grupo de moradores de uma área comandada pela facção carioca, em uma espécie de vingança somada a uma disputa territorial.

De acordo com o inquérito, "Moskou" estava na mira do CV após testemunhar, em dezembro do ano passado, no procedimento que tratava da tentativa de homicídio de Antônio Carlos Martins Lisboa, falecido em abril deste ano. O irmão da vítima depôs que a motivação do homicídio foi uma disputa territorial entre facções rivais, uma vez que Carlos morava em uma área onde predominava a GDE e passou a residir na área de atuação do CV.

Quem foi preso pelos crimes?

"Moskou" e Igor foram capturados em flagrante pela tentativa de chacina e por integrar organização criminosa. Eles tiveram suas prisões convertidas para preventivas nesse sábado (3), após audiência de custódia.

Igor, que está internado sob escolta policial no IJF, após ter sido baleado, assumiu que esteve no local do crime com outros indivíduos a mando de "Moskou", mas que teria ficado dentro do carro. Já o amigo, considerado mandante, ainda antes de ser preso, foi às redes sociais negar qualquer envolvimento com o crime.

Ainda não há prisões diretamente relacionadas à morte das irmãs Maria Beatriz e Bianca.