Mulher é morta a tiros em ônibus na Avenida Sargento Hermínio, em Fortaleza

Uma mulher de 37 anos foi morta por disparos de arma de fogo em um ônibus da linha 220 (Antônio Bezerra/Sargento Hermínio/Centro), no início da tarde desta sexta-feira (2).

Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), o transporte trafegava pela Avenida Sargento Hermínio, quando — ao realizar parada entre as ruas Aristides Barreto Neto e Odete Pacheco —, foi atingido por disparos efetuados por duas pessoas que estavam em uma bicicleta.

Durante a ação, a passageira que estava sentada na parte dianteira do ônibus foi atingida e morreu dentro do veículo.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima possuía antecedentes por lesão corporal, roubo a pessoa e furtos.

Ocorrência em andamento

O coletivo permanece no local, aguardando a realização da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). Um vídeo divulgado nas redes sociais revelou que dois homens suspeitos de terem cometido o crime foram detidos por PMs. Esta informação, porém, ainda não foi confirmada pela SSPDS.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foram acionadas e estão em diligências relacionadas a uma morte por disparos de arma de fogo ocorrida, nesta sexta-feira (2), no bairro Monte Castelo", informou a Pasta.

