Duas irmãs criadoras de conteúdo de Fortaleza, conhecidas na plataforma Kwai por produzirem conteúdos relacionados ao cotidiano das periferias, foram mortas por disparos de arma de fogo, na Barra do Ceará, na noite dessa quinta-feira (1º).

Uma das jovens é uma adolescente de 15 anos. A outra foi identificada como Maria Beatriz, de 20 anos. Elas divulgavam no Instagram plataformas de jogos de azar — incluindo o "Jogo do Tigrinho". Uma informação revelada pelo namorado da adolescente é que ela estava grávida.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para atender a ocorrência de duplo homicídio.

O sucesso das irmãs na rede Kwai era grande. Bianca alcançou a marca de 1,4 milhão de seguidores. Já Maria Beatriz chegou à marca de 800 mil.

Segundo informações de fontes policiais, as vítimas foram atingidas por disparos durante um ataque de membros do Comando Vermelho (CV) em embarcações contra faccionados da Guardiões do Estado (GDE). Ainda segundo apuração, na noite de ontem, houve um revide que teria deixado cinco pessoas feridas.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local e colheu indícios que subsidiarão as investigações. O caso está a cargo da 8ª Delegacia do DHPP.

Namorado fala sobre gravidez de vítima

No Instagram, o influenciador Moskou — identificado nas redes sociais como namorado da adolescente — falou sobre a morte das influenciadoras:

"Ainda tem um povo maldoso dizendo que eu tava na hora e deixei as 'cumade'. Se eu tivesse, eu tinha dado minha vida pela minha bichinha e pela minha cunhada. Não tinha deixado elas morrerem não. Duas inocentes", relatou Moskou.

Ainda na rede social, o criador de conteúdo escreveu: "A gente ia ter um bebê. Meu amor tava gravidinha".

