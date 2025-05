Influenciador namorado de uma das irmãs mortas em Fortaleza é ouvido em delegacia

O influenciador Antônio Victor Araújo Ferreira, o 'Moskou', namorado de uma das irmãs mortas a tiros em Fortaleza, foi levado à delegacia nesta sexta-feira (2), onde prestou depoimento que já dura mais de quatro horas.

Até a publicação desta reportagem, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que não havia confirmação sobre a prisão do influenciador. Nas redes sociais, 'Moskou' negou ter qualquer envolvimento com a tentativa de chacina ocorrida na mesma região do duplo assassinato, poucas horas após as mortes das jovens.

Questionada sobre a possível prisão de 'Moskou', a Secretaria respondeu em nota que investiga a tentativa de chacina, que resultou em cinco pessoas feridas e socorridas, mas não mencionou prisões.

O ataque aconteceu logo após o duplo homicídio. No local do crime, uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da PM localizou e apreendeu um revólver calibre 38 com uma munição deflagrada.

Os feridos foram levados para hospitais da região. Não há informações se os feridos no tiroteio morreram.

"A Delegacia do 33º Distrito Policial (33º DP) é a unidade da PCCE que está a cargo dos trabalhos investigativos com o intuito de elucidar as informações acerca do caso, bem como identificar e capturar os suspeitos de envolvimento com o crime", segundo a SSPDS.

A reportagem apurou que o influencer chegou à delegacia ainda no fim da manhã desta sexta-feira: "a gente ia ter um bebê. Meu amor tava gravidinha", disse o criador de conteúdo nas redes sociais.

"Ainda tem um povo maldoso dizendo que eu tava na hora e deixei as 'cumade'. Se eu tivesse, eu tinha dado minha vida pela minha bichinha e pela minha cunhada. Não tinha deixado elas morrerem não. Duas inocentes" Moskou

Quem eram as irmãs influenciadoras mortas em Fortaleza

Maria Beatriz, 20, e Bianca, 15, foram mortas a tiros na noite dessa quinta-feira (1º), na Barra do Ceará, em Fortaleza.

Legenda: As irmãs eram conhecidas por publicarem vídeos curtos de cenas ambientadas na periferia de Fortaleza Foto: Reprodução/TikTok

Populares em redes sociais de vídeos curtos, como Kwai e TikTok, elas eram conhecidas por vídeos mostrando a rotina na periferia e também por divulgar plataformas de jogos de azar.

Legenda: No Kwai, Maria Beatriz tinha pouco mais de 800 mil seguidores Foto: Reprodução/Kwai

No Kwai, Bianca tinha cerca de 1,4 milhão de seguidores, enquanto Maria Beatriz estava próximo de 900 mil. As duas costumavam publicar vídeos curtos de cenas fictícias ambientadas na periferia da Capital.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a ocorrência de duplo homicídio foi atendida por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil e da Polícia Militar.

O Diário do Nordeste apurou que as vítimas foram alvejadas durante um ataque de integrantes do Comando Vermelho (CV) em embarcações contra faccionados da Guardiões do Estado (GDE). Além disso, após esse ataque, um revide teria deixado cinco pessoas feridas — este caso também ainda é investigado pela Polícia.

