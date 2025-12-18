PF investiga grupo que oferecia investimentos na bolsa

A Polícia Federal (PF) do Ceará deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), uma operação para investigar crimes contra o sistema financeiro nacional.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo dois em Santa Filomena, em Pernambuco, e um na cidade de São Paulo (SP). A operação foi batizada como Anticipatio Fraudare.

Como funcionava o esquema, segundo a PF

Investigações conduzidas pela Delegacia da Polícia Federal em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, apontam que o grupo atraía vítimas nos estados do Ceará e Pernambuco, oferecendo contratos de investimentos na bolsa de valores com promessa de altos retornos, o que não se concretizava.

Foram identificadas oito vítimas. Somente uma delas teve prejuízo superior a R$ 250 mil.

Segundo a PF, há indícios de que os investigados não possuíam autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para operar investimentos de terceiros.

Os investigados poderão responder pelos crimes de operação não autorizada de instituição financeira, associação criminosa, e fraudes envolvendo ativos virtuais, valores mobiliários e ativos financeiros.