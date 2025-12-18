PF deflagra nova fase de operação contra fraude no INSS

A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram, nesta quinta-feira (18), uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga o esquema de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.

Estão sendo cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares, além de 52 mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para os estados de São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão, além do Distrito Federal.

Segundo o jornal Folha de São Paulo, entre os investigados está o senador Weverton Rocha (PDT-MA), que foi alvo de busca e apreensão. O secretário-executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, foi preso e ficará em regime domiciliar.

Também foi preso Romeu Carvalho Antunes, filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", que foi preso na mesma operação em setembro.

Dados fiscais

Segundo a PF, as ações desta quinta visam aprofundar as investigações e esclarecer a prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial.