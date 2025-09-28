STF mantém prisão preventiva de 'careca do INSS' e empresário suspeito de fraude

A segunda turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter as prisões preventivas de Maurício Camisotti e Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o 'careca do INSS'.

Os dois são apontados pela Polícia Federal como participantes da fraude no INSS que desviou recursos de aposentados e pensionistas.

Maurício Camisotti e Antônio Antunes estão presos desde 12 de setembro, no âmbito da operação da PF que apreendeu armas, obras de arte e carros de luxo.

O julgamento ocorre no plenário virtual do STF, onde os ministros inserem os votos no sistema digital.

Os ministros Nunes Marques, Edson Fachin e André Mendonça votaram pela manutenção da prisão. Já Gilmar Mendes se declarou impedido de julgar o caso.

Dias Toffoli ainda deve votar, mas a decisão já está definida a partir da formação da maioria.

FRAUDE DO INSS

Conforme as investigações, o 'careca do INSS' é facilitador do esquema de descontos irregulares em aposentadorias e benefícios.

Ele tem ligações com intermediárias financeiras das associações acusadas de fraude.

As empresas recebiam dinheiro das entidades e repassavam os valores a pessoas ligadas à fraude ou servidores do INSS, segundo a investigação.

O 'careca' recebeu R$ 53 milhões de associações de aposentados e pensionistas e fez mais de R$ 9 milhões em transferências para pessoas ligadas ao INSS.

O suspeito prestou depoimento à CPMI do INSS na quinta-feira (25) e negou qualquer envolvimento no esquema de fraudes em aposentadorias. Ele se negou a responder perguntas e disse que o apelido foi inventado.

Já Maurício Camisotti é apontado como sócio oculto de uma entidade que recebeu recursos indevidos.