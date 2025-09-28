STF mantém prisão preventiva de 'careca do INSS' e empresário suspeito de fraude
Investigados desviaram recursos de aposentadorias e benefícios do INSS, segundo Polícia Federal
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter as prisões preventivas de Maurício Camisotti e Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o 'careca do INSS'.
Os dois são apontados pela Polícia Federal como participantes da fraude no INSS que desviou recursos de aposentados e pensionistas.
Maurício Camisotti e Antônio Antunes estão presos desde 12 de setembro, no âmbito da operação da PF que apreendeu armas, obras de arte e carros de luxo.
O julgamento ocorre no plenário virtual do STF, onde os ministros inserem os votos no sistema digital.
Os ministros Nunes Marques, Edson Fachin e André Mendonça votaram pela manutenção da prisão. Já Gilmar Mendes se declarou impedido de julgar o caso.
Dias Toffoli ainda deve votar, mas a decisão já está definida a partir da formação da maioria.
FRAUDE DO INSS
Conforme as investigações, o 'careca do INSS' é facilitador do esquema de descontos irregulares em aposentadorias e benefícios.
Ele tem ligações com intermediárias financeiras das associações acusadas de fraude.
Veja também
As empresas recebiam dinheiro das entidades e repassavam os valores a pessoas ligadas à fraude ou servidores do INSS, segundo a investigação.
O 'careca' recebeu R$ 53 milhões de associações de aposentados e pensionistas e fez mais de R$ 9 milhões em transferências para pessoas ligadas ao INSS.
O suspeito prestou depoimento à CPMI do INSS na quinta-feira (25) e negou qualquer envolvimento no esquema de fraudes em aposentadorias. Ele se negou a responder perguntas e disse que o apelido foi inventado.
Já Maurício Camisotti é apontado como sócio oculto de uma entidade que recebeu recursos indevidos.