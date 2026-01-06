Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Filha de major da PM é morta no Rio, diz polícia

Caso é investigado pela Polícia Civil.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:55)
País
Naysa era filha do major Neyfson Borges, do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro.
Legenda: Naysa era filha do major Neyfson Borges, do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro.
Foto: Reprodução/Instagram.

A jovem Naysa Kayllany da Costa Borges Nogueira morreu após dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Novo, na zona oeste do Rio de Janeiro, no último domingo (4). Segundo a Polícia Militar, ela apresentava sinais de violência por espancamento. O caso segue sob investigação e, até o momento, ninguém foi preso.

A morte foi confirmada pela PM após agentes do 14º BPM serem acionados para verificar a ocorrência na unidade de saúde. Em nota, a corporação informou que a guarnição constatou múltiplas lesões compatíveis com agressões. As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas.

Quem era Naysa Kayllany

Naysa era filha do major Neyfson Borges, integrante do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio. Com cerca de 25 anos de carreira, o oficial usou as redes sociais para lamentar a perda da filha e expressar a dor do luto. “Hoje o céu ganhou mais uma estrelinha. A mais branca de todas. Feita com um pedaço arrancando inesperadamente do meu coração. Deus levou para Ele minha eterna Branquinha. Você foi minha felicidade por esses poucos mais de 22 anos. Obrigado por dar luz a minha vida”, escreveu.

Veja também

teaser image
País

Passaporte de Eliza Samudio é encontrado por homem em Portugal

teaser image
País

Família de Eliza Samudio quer passaporte encontrado em Portugal

Em outra publicação, o major reforçou o impacto da tragédia. “Minha amada filha. Deus te arrancou deste mundo porque era muito boa para ficar aqui. É a maior dor do mundo”.

Procurada, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que realiza diligências e busca testemunhas para esclarecer os fatos. A dinâmica do ocorrido segue em apuração, e novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço das investigações.

Imagem mostra Roberto Farias Tomaz, jovem que foi encontrado vivo após desaparecer no Pico Paraná.
País

'Pensei que era o fim', diz jovem que desapareceu no Pico Paraná

Roberto Farias detalhou como foram os cinco dias perdido na montanha.

Redação
Há 38 minutos
Naysa era filha do major Neyfson Borges, do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro.
País

Filha de major da PM é morta no Rio, diz polícia

Caso é investigado pela Polícia Civil.

Redação
Há 56 minutos
Passaporte de Eliza Samudio.
País

Família de Eliza Samudio quer passaporte encontrado em Portugal

Documento foi achado na última sexta-feira (2) e levantou mistério nas redes sociais.

Redação
Há 2 horas
Foto mostra um presépio de Natal durante a noite.
País

Dia de Reis: conheça a história e as tradições que envolvem a data

Para os cristãos, a data é uma manifestação de Jesus ao mundo, além de ser um dos momentos finais do período natalino.

Milenna Murta*
06 de Janeiro de 2026
Modelo Eliza Samudio, ex-companheira do goleiro Bruno assassinada. Imagem usada em matéria sobre passaporte de Eliza encontrado em Portugal.
País

Passaporte de Eliza Samudio é encontrado por homem em Portugal

Documento reacendeu novas teorias sobre o crime brutal.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Imagem dividida: à esquerda, Thayane Smith, amiga de jovem que desapareceu em Pico do Paraná, falando em um microfone e, ao lado direito, ela aparece na trilha do Pico Paraná com mochila e chapéu subindo um caminho enlameado.
País

Amiga de jovem desaparecido no Pico Paraná diz que está arrependida

Rapaz foi encontrado com vida nesta segunda (5), cinco dias após sumir.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Roberto Farias Thomaz e bombeiros.
País

Jovem desaparecido no Pico Paraná é encontrado com vida nesta segunda (5)

Roberto Farias Thomaz, de 19 anos, estava desaparecido desde o dia 1º de janeiro.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Montagem de biólogo e onça.
País

Ao olhar para cima, biólogo flagra onça-pintada e filhote no alto de árvore; veja vídeo

Cena rara foi registrada no Pantanal e marcou início de 2026.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Tuane mostrou no TikTok o momento que a filha é chamada de
País

Sistema de UPA chama criança de "54" e caso viraliza

Nome Liv é lido como número romano por tecnologia de atendimento.

Redação
04 de Janeiro de 2026
País

Morre um dos intoxicados por metanol no interior da Bahia

Empresário estava internado em Salvador; sete pessoas foram intoxicadas após consumirem bebidas compradas no mesmo depósito.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Luiz Pedro tinha 62 anos e morreu afogado.
País

Pai de vítima da Kiss morre afogado durante férias no Rio

Luiz Pedro Fortes dos Santos tinha 62 anos e estava em Maricá.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Trigêmeos nascem às vésperas do Ano-Novo e bebês empelicados emocionam médicos; veja vídeo
País

Trigêmeos nascem às vésperas do Ano-Novo e bebês empelicados emocionam médicos; veja vídeo

José Rafael, João Miguel e Pedro Gabriel vieram ao mundo em Anápolis; condição rara transformou a sala de cirurgia em um momento de comoção.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Tiago Linck tem 18 anos e 2 milhões de seguidores nas redes sociais.
País

Tetra-amelia: entenda condição rara do influenciador Tiago Linck

Síndrome impede formação dos membros e não limita trajetória do jovem.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Foto que contém helicóptero no mar perto de Cabo Frio, no Rio de Janeiro.
País

Helicóptero que levava funcionários da Petrobras faz pouso forçado no mar, no RJ

Acidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (2) próximo a Cabo Frio.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Foto de acidente na BR-116 no Rio Grande do Sul.
País

Colisão entre caminhão e ônibus deixa seis mortos na BR-116, no RS

Outras pessoas ficaram feridas e foram atendidas no local.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Foto da mulher que foi morta a tiros enquanto dormia com filha.
País

Mulher é morta a tiros enquanto dormia com filha, em Minas Gerais; ex é suspeito

A vítima possuia uma medida protetiva contra o suspeito.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Vídeo de amigas sendo derrubadas por onda no Rio de Janeiro viralizou nas redes sociais.
País

Onda surpreende amigas e interrompe foto no Réveillon em Copacabana

Vídeo do momento inesperado durante a festa viralizou nas redes.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Marinha emite alerta de ressaca no RJ; Bombeiros buscam adolescente desaparecido no mar
País

Marinha emite alerta de ressaca no RJ; Bombeiros buscam adolescente desaparecido no mar

Marinha emitiu alerta severo de ressaca para a região que recebe, neste dia 31, a tradicional festa de réveillon.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Imagem de bebida alcoólica para matéria sobre casos suspeitos de intoxicação por metanol sobem para 48 no Brasil.
País

Noiva e seis convidados são internados após beberem coquetel com metanol na Bahia

Pessoas estão hospitalizadas desde o início da semana.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Foto mostra atuação de forças de segurança após acidente fatal envolvendo carreta e carro.
País

Acidente mata quatro pessoas da mesma família em rodovia de Minas Gerais

Carro com as vítimas teria incendiado logo após colidir com uma carreta cegonha.

Redação
31 de Dezembro de 2025