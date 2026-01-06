Grupo que investiu R$ 13 milhões na Mega da Virada prepara nova aposta na Lotofácil

O grupo que chamou atenção nacional ao apostar cerca de R$ 13 milhões na Mega da Virada agora se prepara para uma nova investida: uma aposta de quase R$ 600 mil na Lotofácil.

De acordo com o organizador, o sargento Glaciel Andrade, parte do dinheiro usado — cerca de R$ 200 mil — vem do prêmio de aproximadamente R$ 1,2 milhão conquistado no sorteio de fim de ano.

A aposta será registrada ainda nesta terça-feira (6), dia em que a Lotofácil pode pagar R$ 7,5 milhões.

Segundo Glaciel, o bolão reúne cerca de 2,3 mil apostadores, incluindo participantes antigos e aproximadamente 600 novos integrantes que entraram após a repercussão da Mega da Virada.

Veja também País 'Pensei que era o fim', diz jovem que desapareceu no Pico Paraná País Família de Eliza Samudio quer passaporte encontrado em Portugal

Estão previstos 10 jogos de 20 números, cada um no valor de R$ 54.264, além de várias apostas com 18 e 19 números. Parte dos jogos é financiada por pequenos grupos, chamados de “hunters”, formados por quatro pessoas que bancam uma aposta completa.

Criado há cerca de 13 anos, o grupo é formado majoritariamente por policiais militares, mas conta com apostadores de diversos estados brasileiros e até do exterior.

Ao longo desse período, segundo o organizador, o histórico de prêmios ultrapassa R$ 15 milhões, incluindo dezenas de quinas e quadras na Mega da Virada, o que mantém o grupo confiante em mais uma grande aposta.