Com Quina sorteando R$ 13 milhões, veja loterias do dia

A Quina é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta terça-feira (6), quando sorteia R$ 13 milhões.

Para faturar o valor, o apostador deve indicar corretamente as cinco dezenas sorteadas.

A Lotofácil também está na agenda e oferta o segundo maior prêmio desta noite: R$ 7,5 milhões.

Já os menores valores deste dia são os que podem ser pagos pela Timemania e pela Dia de Sorte: R$ 700 mil e R$ 150 mil, respectivamente.

Loterias da caixa com sorteio hoje (6/1)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar Quina R$ 13 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 7,5 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas. Mega-Sena R$ 3,5 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas. Timemania R$ 700 mil Acertar as sete dezenas sorteadas. Dia de sorte R$ 150 mil Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.

Como apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, nas casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.