Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com Quina sorteando R$ 13 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta terça-feira (6).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:11)
Negócios
Bilhetes de loterias da Caixa Econômica Federal, como Lotofácil e Dupla Sena, em uma casa lotérica, com um cliente ao fundo.
Legenda: É possível apostar presencialmente, em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa.
Foto: Arquivo/Agência Brasil.

Quina é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta terça-feira (6), quando sorteia R$ 13 milhões

Para faturar o valor, o apostador deve indicar corretamente as cinco dezenas sorteadas.

Lotofácil também está na agenda e oferta o segundo maior prêmio desta noite: R$ 7,5 milhões. 

Já os menores valores deste dia são os que podem ser pagos pela Timemania e pela Dia de Sorte: R$ 700 mil e R$ 150 mil, respectivamente.

Loterias da caixa com sorteio hoje (6/1)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar
Quina  R$ 13 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. 
Lotofácil  R$ 7,5 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas. 
Mega-Sena R$ 3,5 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas. 
Timemania R$ 700 mil Acertar as sete dezenas sorteadas.
Dia de sorte R$ 150 mil Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.

Veja também

teaser image
Negócios

Bolsa Família 2026: veja calendário de pagamentos de janeiro a dezembro

teaser image
Negócios

Inspeção no BC é determinada por relator do caso Banco Master no TCU

Como apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, nas casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Bilhetes de loterias da Caixa Econômica Federal, como Lotofácil e Dupla Sena, em uma casa lotérica, com um cliente ao fundo.
Negócios

Com Quina sorteando R$ 13 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta terça-feira (6).

Redação
Há 1 hora
Coco Bambu North Shopping
Victor Ximenes

Coco Bambu fecha loja no North Shopping após 3 anos

Victor Ximenes
Há 2 horas
Cédulas de R$ 50 sobre uma mesa e contas.
Ana Alves

Das eleições à inflação: veja 7 pontos que vão definir a economia em 2026 e como se preparar

Ana Alves
Há 2 horas
Egídio Serpa

Venezuela, EUA, Brasil, cocaína, crime organizado, tudo junto e misturado

O governo norte-americano, que sabe de tudo, sabe também que as instituições brasileiras foram invadidas pelas facções criminosas

Egídio Serpa
06 de Janeiro de 2026
foto da fachada do Banco Central do Brasil.
Negócios

Inspeção no BC é determinada por relator do caso Banco Master no TCU

Uma nota técnica sobre o caso encaminhada à Corte pelo BC foi considerada insuficiente.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Câmara dos Deputados.
Papo Carreira

Câmara dos Deputados anuncia concurso com 140 vagas e salário de R$ 30 mil

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2871 – Sorteio de segunda-feira, 05/01; Prêmio de R$ 11,0 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2871 – Sorteio de segunda-feira, 05/01; Prêmio de R$ 11,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2871 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
05 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3579, desta segunda-feira (05/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3579, desta segunda-feira (05/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
05 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2908 de hoje, segunda-feira, 05/01; prêmio é de R$ 5,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2908 de hoje, segunda-feira, 05/01; prêmio é de R$ 5,7 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2908 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 5,7 milhões.

A. Seraphim
05 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6919, desta segunda-feira (05/01); prêmio é de R$ 11,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6919, desta segunda-feira (05/01); prêmio é de R$ 11,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
05 de Janeiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 794 - Sorteio de segunda-feira, 05/01; Prêmio de R$ 400 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 794 - Sorteio de segunda-feira, 05/01; Prêmio de R$ 400 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 794 em 05/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
05 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Banco Master: Instituições financeiras saem em defesa do Banco Central

Uma nota assinada por entidades que representam 757 instituições que operam no mercado financeiro brasileiro emprestam total apoio à Autoridade Monetária, que liquidou o Master

Egídio Serpa
05 de Janeiro de 2026
Pessoa marcando gabarito de prova.
Papo Carreira

Veja concursos públicos com inscrições abertas em janeiro de 2026

destacam-se certames com salários que ultrapassam R$ 30 mil.

Renato Bezerra
05 de Janeiro de 2026
Pessoa sentada em frente a um computador visualizando um documento sobre o IPVA 2026. Na tela, aparece uma tabela com prazos de recolhimento do imposto no Ceará: cota única até 30/01/2026 com 5% de desconto e parcelas mensais de fevereiro a junho de 2026. Ao lado, há um destaque para o programa “Sua Nota Tem Valor”, que oferece desconto adicional de até 5%.
Automóvel

Veja calendário do IPVA 2026 no Ceará e saiba como conseguir desconto

Expectativa do Governo é arrecadar R$ 2,24 bilhões.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Papel com opções de A a E e mão de pessoa branca segurando caneta preta marcando itens.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (5)

Há cargos para todos os níveis de escolaridade em diversas regiões do Ceará.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Imagem de uma pessoa marcando números na loteria Quina com uma caneta, cercada por outros bilhetes de apostas. O foco está na mão que marca os números, indicando a atividade de apostar na loteria.
Negócios

Com Quina pagando R$ 11,2 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (5).

Redação
05 de Janeiro de 2026
Victor Ximenes

Ceará é o 3º estado que mais cresce em número de startups no Brasil

Estado salta de 638 para 901 startups em um ano e alcança a 8ª posição nacional em volume total

Victor Ximenes
05 de Janeiro de 2026
Trabalhadores da construção civil usam capacetes e equipamentos de proteção enquanto montam armações de ferro em obra de edifício.
Negócios

Construir casa popular e de alto padrão no Ceará fica até 57% mais caro e chega a R$ 2.195 por m²

Alta no custo da construção no Estado entre setembro e outubro superou média nacional.

Letícia do Vale
05 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Metrofor: na Linha Leste um túnel avançou, o outro parou

Uma das duas tuneladoras está em processo de resgate desde julho do ano passado; a outra segue adiante, e já passou pela Praça Luiza Távora

Egídio Serpa
05 de Janeiro de 2026
Foto de cliente em brechó do bairro Aldeota, em Fortaleza.
Negócios

Público jovem e vendas online fazem demanda por brechós crescer 50% em Fortaleza

Mariana Lemos
04 de Janeiro de 2026
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3578, deste sábado (03/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
03 de Janeiro de 2026
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 317 de hoje 03/01; prêmio é de R$ 15,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
03 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6030, deste sábado (03/01); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6030, deste sábado (03/01); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal foi realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
03 de Janeiro de 2026
Negócios

Resultado da Timemania 2338 de hoje, 03/01; prêmio é de R$ 550 mil

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
03 de Janeiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1159 de hoje, 03/01; prêmio é de R$ 450 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1159 de hoje, 03/01; prêmio é de R$ 450 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
03 de Janeiro de 2026
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6918, deste sábado (03/01); prêmio é de R$ 10,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
03 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Hidrogênio verde e Data Centers, os desafios do Ceará

Neste ano de 2026, os grandes projetos de interesse da economia cearense deverão avançar, mas há problemas: a falta de Linhas de Transmissão é um deles

Egídio Serpa
03 de Janeiro de 2026
Pessoas dentro de uma fila para entrar numa casa lotérica.
Negócios

Mega da Virada arrecada R$ 3,05 bilhões e repassa R$ 1,1 bilhão a programas sociais

Concurso recorde criou seis novos milionários e teve sorteio adiado após volume histórico de apostas.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6917, desta sexta-feira (02/01); prêmio é de R$ 8,5 milhões

Veja como acompanhar o sorteio.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Foto que contém pessoa segurando o cartão do Bolsa Família.
Negócios

Bolsa Família 2026: veja calendário de pagamentos de janeiro a dezembro

NIS pode ser consultado no cartão do programa dos beneficiados.

Redação e Agência Brasil
02 de Janeiro de 2026