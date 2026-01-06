Com Quina sorteando R$ 13 milhões, veja loterias do dia
Confira quais concursos acontecem nesta terça-feira (6).
A Quina é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta terça-feira (6), quando sorteia R$ 13 milhões.
Para faturar o valor, o apostador deve indicar corretamente as cinco dezenas sorteadas.
A Lotofácil também está na agenda e oferta o segundo maior prêmio desta noite: R$ 7,5 milhões.
Já os menores valores deste dia são os que podem ser pagos pela Timemania e pela Dia de Sorte: R$ 700 mil e R$ 150 mil, respectivamente.
Loterias da caixa com sorteio hoje (6/1)
|Loteria federal
|Valor do prêmio
|Para ganhar
|Quina
|R$ 13 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Lotofácil
|R$ 7,5 milhões
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Mega-Sena
|R$ 3,5 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas.
|Timemania
|R$ 700 mil
|Acertar as sete dezenas sorteadas.
|Dia de sorte
|R$ 150 mil
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
Como apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, nas casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.