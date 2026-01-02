Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Bolsa Família 2026: veja calendário de pagamentos de janeiro a dezembro

NIS pode ser consultado no cartão do programa dos beneficiados.

Escrito por
e
Negócios
Foto que contém pessoa segurando o cartão do Bolsa Família.
Legenda: Bolsa Família mantém basicamente as mesmas regras para 2026.
Foto: Lyon Santos/MDS.

O calendário dos pagamentos do Bolsa Família 2026 foi disponibilizado pelo Governo Federal. De acordo com o cronograma, os pagamentos devem ter início no próximo dia 19 de janeiro.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), a data de cada pagamento é vinculada ao último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

O NIS pode ser consultado no cartão do programa dos beneficiados. Atualmente, o programa é composto por seis tipos de benefícios diferentes, que variam conforme as necessidades.

O pagamento sempre é feito em dias úteis, seguindo o calendário nacional. Mensalmente, novas atualizações são feitas pelo Governo Federal.

VEJA O CALENDÁRIO ANUAL:

  • Janeiro: de 19/01 a 30/01;
  • Fevereiro: 12/02 a 27/02;
  • Março: de 18/03 a 31/03;
  • Abril: de 16/04 a 30/04;
  • Maio: de 18/05 a 29/05;
  • Junho: de 17/06 a 30/06;
  • Julho: de 20/07 a 31/07;
  • Agosto: de 18/08 a 31/08;
  • Setembro: de 17/09 a 30/09;
  • Outubro: de 19/10 a 30/10;
  • Novembro: de 16/11 a 30/11;
  • Dezembro: de 10/12 a 23/12.

CALENDÁRIO NO MÊS DE JANEIRO:

  • Final do NIS: 1 - 19 de janeiro;
  • Final do NIS: 2 - 20 de janeiro;
  • Final do NIS: 3 - 21 de janeiro;
  • Final do NIS: 4 - 22 de janeiro;
  • Final do NIS: 5 - 23 de janeiro;
  • Final do NIS: 6 - 26 de janeiro;
  • Final do NIS: 7 - 27 de janeiro;
  • Final do NIS: 8 - 28 de janeiro;
  • Final do NIS: 9 - 29 de janeiro;
  • Final do NIS: 0 - 30 de janeiro.

Veja também

teaser image
Negócios

Veja como ficam os preços da gasolina e do diesel no Ceará com o novo reajuste do ICMS

teaser image
Negócios

Uma das apostas vencedoras da Mega da Virada 2025 investiu R$ 504

CADASTRO TEM QUE SER ATUALIZADO REGULARMENTE

Para evitar a perda do benefício, o MDS recomenda que cada beneficiário atualize os dados dele e da família no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) a cada 24 meses.

A partir de maio de 2026, os novos beneficiários de programas sociais sem biometria cadastrada vão precisar emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A atualização dos dados exige que a pessoa responsável pela família vá a um posto de atendimento socioassistencial, como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), ou a um posto de atendimento do Cadastro Único.

Além de apresentar os documentos de cada pessoa da família, o beneficiário deverá comprovar a renda domiciliar.

QUAIS OS TIPOS DE BENEFÍCIOS?

  • Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;
  • Benefício Complementar (BCO): Valor adicional para garantir o mínimo de R$ 600 por família;
  • Benefício Primeira Infância (BPI): Extra de R$ 150 por criança de até sete anos incompletos;
  • Benefício Variável Familiar (BVF): Adicional de R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.

O Programa garante também o acompanhamento das condicionalidades para ter acesso ao benefício, "como instrumento de fortalecimento do acesso a direitos básicos de saúde, educação e assistência social, reforçando a importância desse acesso para a ruptura do ciclo intergeracional de reprodução da pobreza".

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Foto que contém pessoa segurando o cartão do Bolsa Família.
Negócios

Bolsa Família 2026: veja calendário de pagamentos de janeiro a dezembro

NIS pode ser consultado no cartão do programa dos beneficiados.

Redação e Agência Brasil
Há 48 minutos
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2870 – Sorteio de sexta-feira, 02/01; Prêmio de R$ 10,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2870 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 1 hora
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3577, desta sexta-feira (02/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2907 de hoje, sexta-feira, 02/01; prêmio é de R$ 5,3 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2907 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 5,3 milhões.

A. Seraphim
Há 1 hora
Foto que contém marcas Tesla e BYD.
Automóvel

BYD ultrapassa Tesla em vendas e se torna maior montadora de carros elétricos do mundo

Companhia chinesa tem fábrica no Brasil.

Redação e AFP
02 de Janeiro de 2026
Foto do centro de Pereiro, cidade no Vale do Jaguaribe que está entre melhores PIBs per capita do Ceará.
Negócios

Entenda por que cidades do interior ultrapassam Fortaleza no PIB per capita

Capital lidera indicador absoluto, mas tem apenas o 9º melhor PIB per capita do Ceará.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Apostas da Mega da Virada em cima de mesa próximo a notebook.
Negócios

Uma das apostas vencedoras da Mega da Virada 2025 investiu R$ 504

O jogo garantiu aos apostadores o montante de mais de R$ 181 milhões.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Esta imagem captura o estúdio de um sorteio das Loterias CAIXA, especificamente para a Mega da Virada. No centro, seis globos de acrílico transparente estão alinhados sobre bases azuis; cada base exibe o logotipo de um jogo diferente, como Lotofácil e Quina, em cores vibrantes como rosa, laranja e verde. À direita, uma apresentadora loira, vestindo um vestido amarelo, está posicionada atrás de um púlpito transparente, enquanto o fundo é composto por grandes painéis digitais azuis com o nome do sorteio. No canto inferior direito, há um pequeno quadro em destaque mostrando uma intérprete de LIBRAS realizando a tradução em tempo real. O ambiente é amplamente iluminado, com um piso cinza claro que reflete as luzes e a estrutura do estúdio, transmitindo uma atmosfera profissional e oficial.
Negócios

Após Mega da Virada, Lotomania sorteia R$ 10 milhões nesta sexta-feira (2)

Com o fim do prêmio histórico do Réveillon, modalidades tradicionais voltam ao ritmo regular.

Redação
02 de Janeiro de 2026
bilhete mega sena vitrada e 100 reais.
Negócios

Veja quanto custaram as apostas on-line que ganharam a Mega da Virada

Seis apostas dividiram o prêmio principal.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Frentista coloca gasolina em carro em posto de combustíveis.
Negócios

Veja como ficam os preços da gasolina e do diesel no Ceará com o novo reajuste do ICMS

Os preços foram alterados a partir dessa quinta-feira (1º).

Redação
02 de Janeiro de 2026
Trabalhadores cortando carnes.
Negócios

Entenda por que a China decidiu taxar a carne brasileira em 55%

A medida terá duração de três anos.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Barbeiro fazendo a barba de um homem com navalha.
Negócios

Barbearias por assinatura se tornam tendência e garantem segurança financeira para empreendedores

Serviços de barbearias são comparados a modelos de pagamento por recorrência, como streamings e academia.

Paloma Vargas
02 de Janeiro de 2026
Sicredi
Victor Ximenes

Sicredi se expande e entra na 'Faria Lima de Fortaleza'

Com 44 mil associados e uma carteira de R$ 752 milhões, cooperativa avança no Nordeste

Victor Ximenes
02 de Janeiro de 2026
Foto de carros usados em pátio de revendedora em Fortaleza, utilizada para ilustrar matéria que fala de desvalorização do mercado de usados no Ceará.
Negócios

Preço de carros usados cai no Ceará e vendas disparam; veja modelos mais comercializados

Redução no preço impactou, principalmente, carros na faixa de R$ 150 mil a R$ 200 mil.

Mariana Lemos
02 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Concorrência chinesa cresce e ameaça a indústria têxtil brasileira

Presidente da Abit, Fernando Pimentel, diz que produtos chineses chegam aqui a preço incompatível com custo de produção. Isto pode ser dumping.

Egídio Serpa
02 de Janeiro de 2026
Moto e carro em deslocamento, em foco, com o fundo da imagem desfocado, mostrando movimento.
Automóvel

Cota única do IPVA 2026 no Ceará vence em janeiro e garante desconto

É possível pagar o imposto de uma vez até o dia 30 deste mês.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Foto de cartelas da Mega da Virada, utilizada para ilustrar matéria sobre bolão que acertou cinco dezenas.
Negócios

Grupo de RS que apostou R$ 500 mil na Mega da Virada acertou quina e quadras

Grupos apostaram em três bolões, um deles de cerca de R$ 300 mil.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Fotos mostram organizador do bolão de R$ 13 milhões da Mega da Virada e uma lotérica.
Negócios

Grupo que fez bolão de R$ 13 milhões da Mega da Virada estima prêmio milionário em quinas e quadras

Apostadores do sul de Goiás investiram alto na tentativa de conseguir valor recorde de R$ 1 bilhão do sorteio.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Conta de energia com moedas de 1 real em cima.
Negócios

Novo desconto na conta de energia para famílias de baixa renda começa a valer hoje (1º)

O benefício é destinado a inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

Redação
01 de Janeiro de 2026
Na imagem, uma fotografia em ângulo médio e luz solar intensa mostra uma motoneta (scooter) azul brilhante estacionada em primeiro plano em uma rua pavimentada. A motoneta está levemente inclinada sobre o descanso lateral, com o guidão virado para a esquerda e o logotipo da Peugeot visível na parte frontal. Ao fundo, à direita, há uma fileira de várias outras motonetas azuis idênticas estacionadas contra um muro de pedra, sugerindo um ponto de aluguel. No topo do muro, há placas informativas e o nome
Automóvel

O que muda nas novas regras para ciclomotores, em vigor a partir de hoje (1º)

Uso de capacete, emplacamento e CNH estão entre as exigências.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Homem faz aposta em casa lotérica.
Negócios

Mega da Virada teve vencedores em SP, PB e MS

Cada aposta ganhadora vai embolsar mais de R$ 180 milhões.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Foto de app do Simples Nacional MEI.
Negócios

Contribuição mensal de MEIs sobe em 2026; confira os novos valores

O valor inicial é tabelado e representa 5% do novo salário mínimo, de R$ 1.621.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Foto mostra bilhetes da Mega da Virada 2025 em casa lotérica.
Negócios

Mega da Virada 2025: seis apostas acertam dezenas sorteadas e dividem prêmio de mais de R$ 1 bilhão

Sorteio foi realizado nesta quinta-feira (1º) após ser adiado pela Caixa.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Foto de filas em Loteria da Caixa.
Negócios

Fila de apostas teria causado atraso no sorteio da Mega da Virada 2025

Informação foi revelada por pessoas ligadas à organização do concurso especial.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja o resultado da Super Sete 792 - Sorteio de quinta-feira (1°); Prêmio de R$ 250 mil

Confira o resultado da Super Sete. Será que você é o próximo vencedor?

Redação
01 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6916, desta quinta-feira (01/01); prêmio é de R$ 7,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6916, desta quinta-feira (01/01); prêmio é de R$ 7,5 milhões

Veja como acompanhar o sorteio.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3576, desta quinta-feira (01/01); prêmio é de R$ 1,8 mi
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3576, desta quinta-feira (01/01); prêmio é de R$ 1,8 mi

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2906 de hoje, quinta-feira, 01/01; prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2906 de hoje, quinta-feira, 01/01; prêmio é de R$ 5,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2906 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 5,0 milhões.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Resultado da Mega da Virada 2025: veja os números sorteados
Negócios

Resultado da Mega da Virada 2025: veja os números sorteados

O sorteio aconteceu às 10h, em novo horário anunciado pela Caixa, após problemas técnicos no dia 31.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Veja resultado da Lotomania 2869 desta quinta (1º); prêmio é de R$ 9 milhões
Negócios

Veja resultado da Lotomania 2869 desta quinta (1º); prêmio é de R$ 9 milhões

O sorteio será às 10h, após adiamento anunciado pela Caixa.

Redação
01 de Janeiro de 2026