Bolsa Família 2026: veja calendário de pagamentos de janeiro a dezembro

O calendário dos pagamentos do Bolsa Família 2026 foi disponibilizado pelo Governo Federal. De acordo com o cronograma, os pagamentos devem ter início no próximo dia 19 de janeiro.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), a data de cada pagamento é vinculada ao último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

O NIS pode ser consultado no cartão do programa dos beneficiados. Atualmente, o programa é composto por seis tipos de benefícios diferentes, que variam conforme as necessidades.

O pagamento sempre é feito em dias úteis, seguindo o calendário nacional. Mensalmente, novas atualizações são feitas pelo Governo Federal.

VEJA O CALENDÁRIO ANUAL:

Janeiro: de 19/01 a 30/01;

Fevereiro: 12/02 a 27/02;

Março: de 18/03 a 31/03;

Abril: de 16/04 a 30/04;

Maio: de 18/05 a 29/05;

Junho: de 17/06 a 30/06;

Julho: de 20/07 a 31/07;

Agosto: de 18/08 a 31/08;

Setembro: de 17/09 a 30/09;

Outubro: de 19/10 a 30/10;

Novembro: de 16/11 a 30/11;

Dezembro: de 10/12 a 23/12.

CALENDÁRIO NO MÊS DE JANEIRO:

Final do NIS: 1 - 19 de janeiro;

Final do NIS: 2 - 20 de janeiro;

Final do NIS: 3 - 21 de janeiro;

Final do NIS: 4 - 22 de janeiro;

Final do NIS: 5 - 23 de janeiro;

Final do NIS: 6 - 26 de janeiro;

Final do NIS: 7 - 27 de janeiro;

Final do NIS: 8 - 28 de janeiro;

Final do NIS: 9 - 29 de janeiro;

Final do NIS: 0 - 30 de janeiro.

CADASTRO TEM QUE SER ATUALIZADO REGULARMENTE

Para evitar a perda do benefício, o MDS recomenda que cada beneficiário atualize os dados dele e da família no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) a cada 24 meses.

A partir de maio de 2026, os novos beneficiários de programas sociais sem biometria cadastrada vão precisar emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A atualização dos dados exige que a pessoa responsável pela família vá a um posto de atendimento socioassistencial, como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), ou a um posto de atendimento do Cadastro Único.

Além de apresentar os documentos de cada pessoa da família, o beneficiário deverá comprovar a renda domiciliar.

QUAIS OS TIPOS DE BENEFÍCIOS?

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): Valor adicional para garantir o mínimo de R$ 600 por família;

Benefício Primeira Infância (BPI): Extra de R$ 150 por criança de até sete anos incompletos;

Benefício Variável Familiar (BVF): Adicional de R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.

O Programa garante também o acompanhamento das condicionalidades para ter acesso ao benefício, "como instrumento de fortalecimento do acesso a direitos básicos de saúde, educação e assistência social, reforçando a importância desse acesso para a ruptura do ciclo intergeracional de reprodução da pobreza".