Amiga de jovem desaparecido no Pico Paraná diz que está arrependida

Rapaz foi encontrado com vida nesta segunda (5), cinco dias após sumir.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:05)
País
Imagem dividida: à esquerda, Thayane Smith, amiga de jovem que desapareceu em Pico do Paraná, falando em um microfone e, ao lado direito, ela aparece na trilha do Pico Paraná com mochila e chapéu subindo um caminho enlameado.
Legenda: Jovem disse que chegou a retornar a montanha durante o período que o colega ficou sumido.
Foto: Reprodução/RPC e redes sociais.

A amazonense Thayane Smith, que acompanhava o amigo Roberto Farias Thomaz quando ele desapareceu no Pico Paraná, se pronunciou após ele ser encontrado nesta segunda-feira (5). A jovem, de 19 anos, disse está arrependida de ter deixado o rapaz sozinho durante a trilha

Roberto, também de 19 anos, foi encontrado vivo nesta manhã depois de sumir em 1º de janeiro, quando descia a montanha com a colega. 

"Se pudesse voltar no tempo, tinha feito totalmente diferente. Não tinha deixado ele", disse Thayane em entrevista à emissora RPC.

A jovem detalhou que chegou a subir o pico novamente algumas vezes no período em que o amigo ficou desaparecido, e admitiu que foi "irresponsável" por deixá-lo sozinho

"Se não tivesse deixado ele, não tinha acontecido isso. Foi um grande aprendizado pra eu nunca mais fazer isso. Quebrei a regra. Sabia da regra de que vai junto e volta junto, mas quebrei", contou. 

A amazonense disse que agora que encontraram Roberto poderá descansar. "Vou dar graças a Deus que ele está vivo e depois vamos ter uma conversa pessoal.

Onde fica Pico Paraná?

Localizado no município de Antonina, na Serra do Mar paranaense, o Pico Paraná tem 1.877 metros de altitude e é a elevação mais alta do estado do Paraná e da região Sul do Brasil, conforme o Instituto Água e Terra, responsável por administrar o patrimônio ambiental local. 

Ele está localizado no Parque Estadual Pico Paraná, que tem seis montanhas acima dos 1.690 metros de altitude.

Cada pico possui uma trilha até ao seu cume e o caminho que leva ao Pico Paraná tem 15,2 quilômetros (ida e volta), exige nível intenso de esforço físico e possui um risco muito alto para acidente grave, conforme o instituto.

O que aconteceu com jovem que desapareceu no Pico Paraná?

Na noite de Réveillon, Roberto Farias Tomaz e a amiga Thayane Smith escalaram a montanha para assistirem ao primeiro nascer do sol do ano. 

Segundo os bombeiros, os jovens chegaram juntos ao cume por volta das 4h de quinta-feira (1º). Após descansarem, iniciaram a descida com um grupo que encontrou no cume por volta das 6h30. Durante o trajeto, o rapaz se separou do grupo e não foi mais visto. 

As buscas tiveram início na tarde do mesmo dia e envolveram equipes do Corpo de Bombeiros e um grupo de voluntários. Drones e um helicóptero com câmera térmica foram usados nos trabalhos.

Roberto somente foi encontrado na manhã desta segunda-feira. Segundo o tenente-coronel Ícaro Gabriel, porta-voz dos bombeiros, o jovem chegou sozinho até a base da montanha, após andar por mais de 20 quilômetros.   

