Dia de Reis: conheça a história e as tradições que envolvem a data

Para os cristãos, a data é uma manifestação de Jesus ao mundo, além de ser um dos momentos finais do período natalino.

Escrito por
Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
País
Foto mostra um presépio de Natal durante a noite.
Legenda: Entre comemorações de Reisado, missas tradicionais e o desmonte das decorações de Natal.
Foto: Filippo Monteforte / AFP.

Ainda durante a primeira semana do ano, o dia 6 de janeiro é o momento em que os cristãos celebram a visita dos Três Reis Magos ao menino Jesus. Popularmente nomeado como Dia de Reis, essa é uma das datas que encerra o período das festividades natalinas.

Entre comemorações de Reisado, missas tradicionais e o desmonte das decorações de Natal, a data é uma das primeiras no calendário cristão. A história se mistura com tradições brasileiras e momentos de fé, configurando um novo ciclo para os fiéis.

Pensando nisso, o Diário do Nordeste conversou com o professor e historiador Lucas Costa para entender o enredo histórico e os costumes que estão por trás dessa comemoração.

Os Três Reis Magos

A data remonta à história bíblica do discípulo Mateus, um dos quatro evangelistas que tem por papel narrar a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. No segundo capítulo, ele conta da chegada de magos do Oriente que vieram “visitar esse rei que tinha nascido”: o menino Jesus.

Apesar de serem comumente chamados de “os Três Reis Magos”, o professor explica que a Bíblia não aponta um número exato de viajantes, apenas os denomina como magos. Entretanto, “a tradição cristã católica vai dizer que são três, porque foram três presentes que eles levaram”.

Guiados pela Estrela de Belém, os magos chegaram a cidade de mesmo nome, na Judeia, e entregaram ouro, incenso e mirra à criança, presentes que remetem a três características do menino Jesus.

Lucas Costa aponta que o ouro se refere à realeza, pois Jesus é considerado rei entre os cristãos. Já o incenso remetia à divindade de Cristo, enquanto a mirra, utilizada em rituais de embalsamento, representa a natureza humana e a morte que Jesus teria anos mais tarde.

Festejos tradicionais

O historiador explica que o Dia de Reis foi trazido ao Brasil pelos portugueses, ainda no século XVI, durante a colonização do território. Com a chegada dos jesuítas, os povos originários foram apresentados aos elementos do cristianismo.

“É muito comum aqui no Brasil a gente também ter essa mescla das culturas dos indígenas, posteriormente dos africanos também. Então, o Dia de Reis vai também trazendo elementos da cultura indígena e da cultura africana ligados a essa tradição cristã que os portugueses trazem”
Lucas Costa
Professor e historiador

Entre os festejos que marcam a data, está o popular Reisado, também chamado de Folia de Reis na região Sudeste do Brasil. É nessa comemoração que se reúnem as danças, os personagens e a cultura popular que envolve o Dia de Reis.

A celebração também pode ser chamada de Epifania do Senhor, referindo-se ao momento em que “Jesus vai se manifestar a outros povos”, conforme Lucas.

“No comecinho da narrativa de Mateus, diz-se que esses magos vieram do Oriente. Então, pessoas de outros povos estão ali reconhecendo Jesus como rei. Por isso é uma manifestação de que aquele menino que está nascendo não é simplesmente para aquele povo ali de Israel, para o povo eleito, o povo do Antigo Testamento, mas [sim] para todos os povos", explica o historiador.

Imagem mostra a tradicional festa de Reis no estado de Goiás.
Legenda: O Dia de Reis foi trazido ao Brasil pelos portugueses, ainda no século XVI, durante a colonização do território.
Foto: Shutterstock / Angela_Macario.

Benção das casas

Uma das tradições mais comuns desta data é a chamada Benção das Casas. O professor conta que o padre abençoa um giz e cabe ao fiel realizar uma inscrição na porta do lar e, depois, uma oração para benzer o novo ano que se inicia.

Em geral, escrevem-se as letras C, M e B, em giz, entre os números que representam o ano. Neste caso, a inscrição fica 20 + C + M + B + 26. Após, reza-se para Cristo em busca de paz, fé, saúde e amor, pedindo a benção e misericórdia para quem entrar na casa.

Fim dos festejos natalinos

O Dia de Reis também é um dos escolhidos para finalizar as comemorações do advento. Sendo uma data inserida dentro deste período festivo, o dia 6 de janeiro é estabelecido como um dos momentos de desmonte da árvore de Natal, para se encerrar o ciclo natalino.

Algumas pessoas, entretanto, preferem retirar as decorações apenas no dia do Batismo de Jesus, outra epifania de Cristo para o mundo, conforme explica o professor. Em 2026, esta data será no domingo, dia 11 de janeiro.

“É importante destacar que essa prática não é uma obrigação, mas, sim, uma tradição popular que simboliza o fechamento do ciclo do nascimento. É como se fosse uma forma de dizer assim: 'Pronto, né? Até os outros povos já reconhecem que esse menino que nasceu é um menino diferente. Ele é rei, é Deus e é homem'. E aí, como até os outros povos já reconhecem isso, é a hora de recolher a estrutura dos elementos do Natal e seguir o nosso ano litúrgico”
Lucas Costa
Professor e historiador

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari. 

