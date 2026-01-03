Pai de vítima da Kiss morre afogado durante férias no Rio

O homem que morreu afogado em Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi identificado como Luiz Pedro Fortes dos Santos, de 62 anos. Ele passava férias na cidade quando ocorreu o acidente, no dia 31. Luiz Pedro era pai de Merylin Camargo dos Santos, uma das vítimas do incêndio da Boate Kiss, tragédia que deixou 242 mortos em Santa Maria (RS), em 2013.

A informação foi divulgada pelo coletivo Kiss: Que Não Se Repita, formado por familiares das vítimas, que publicou uma mensagem de solidariedade destacando a dor da perda e prestando apoio aos filhos Cauê e Led. O grupo também reafirmou a luta contínua por justiça e pela preservação da memória das vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul.

Veja também Mundo Trump divulga foto de Maduro capturado a bordo de navio Mundo Trump chama prisão de Maduro de “operação extraordinária” e diz que EUA vão governar a Venezuela

A Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM) também confirmou o falecimento, lamentando a morte de Luiz Pedro, conhecido como Chico, e enviando condolências à família e aos amigos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, apenas no período do Réveillon foram registrados mais de mil resgates no mar nas praias da zona sul do Rio de Janeiro, o que reforça o alerta para os riscos durante a alta temporada no litoral.