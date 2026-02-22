Acidente com lancha deixa seis mortos após colisão contra píer em Rifaina

Uma colisão entre uma lancha e um píer na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais deixou seis pessoas mortas na noite de sábado (21). O acidente ocorreu na região de Rifaina (SP).

Ao todo, 15 pessoas estavam na embarcação no momento da batida. Eles saíam de uma festa que havia sido realizada em um bar flutuante próximo ao local.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, três mulheres, dois homens — entre eles o piloto — e uma criança morreram.

As equipes foram acionadas por volta das 23h. O resgate contou com apoio de mergulhadores amadores, além de agentes da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal de Rifaina.

Todos os ocupantes foram retirados da água. Três sobreviventes foram encaminhados para atendimento médico em Rifaina, no interior paulista, com ferimentos.

De acordo com os bombeiros, o piloto não possuía habilitação para conduzir a lancha. O píer também estava sem sinalização adequada e não tinha iluminação.

O caso é investigado pela Marinha do Brasil. Em nota ao Uol, a Capitania dos Portos informou que irá apurar “as causas, circunstâncias e eventuais responsabilidades pelo acidente”, com prazo inicial de 90 dias para conclusão, que pode ser prorrogado conforme a legislação.