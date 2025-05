Advogado criminalista é encontrado morto dentro de carro em Fortaleza

O advogado criminalista e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Secção Ceará, Sílvio Vieira, foi encontrado morto dentro de um carro, em Fortaleza. Policiais militares e civis foram acionados para atender a ocorrência no bairro Parque Genibaú, na tarde desta segunda-feira (5).

Ao chegar no local, os policiais se depararam com o corpo do advogado no banco do motorista de um veículo Jeep Renegade. A vítima estava com ferimentos causados por arma de fogo.

O diretor de Prerrogativas da OAB-CE, Márcio Vitor Meyer de Albuquerque, confirmou a ocorrência e disse que "a Ordem não vai admitir nenhuma espécie de ferimento às prerrogativas".

Por nota, a Ordem disse que "a presidente da OAB Ceará no triênio 2025-2027, Christiane do Vale Leitão, decretou luto oficial por três dias através de Portaria nº 153/2025 e determinou que as bandeiras da Sede da Seccional e das Subseções de todo o Estado permaneçam hasteadas a meio mastro durante esse período"

Márcio Vitor afirmou ao Diário do Nordeste que uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi designada para acompanhar a ocorrência e se deslocou ao local dos fatos.

"É um momento de luto. Vamos solicitar uma apuração rigorosa do caso e, havendo um crime, queremos que os elementos sejam identificados e seja feita a Justiça" Márcio Vitor

A reportagem procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda nota.

A presidente da OAB-CE fala em "bárbaro crime" e diz que "toda a advocacia e a OAB estão de luto”., segundo Christiane Leitão.

SÍLVIO ATUOU EM CASOS EMBLEMÁTICOS

Márcio Vitor acrescenta que Sílvio Vieira "era uma pessoa bem quista pela sociedade e que esse caso não ficará impune de forma alguma".

Enquanto advogado criminalista, Sílvio Vieira atuou em casos emblemáticos no Ceará e era conhecido por estar na defesa de policiais militares, como no caso do júri da Chacina da Grande Messejana.

Outros casos de repercussão envolviam grupos de extermínio, como a 'Cia do Extermínio' e o do ex-pm Jean Charles da Silva Libório, que atuava a mando do iraniano Farhad Marvizi, em um grupo de extermínio.

VEJA NOTA DA OAB NA ÍNTEGRA:

"A Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará, a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (CAACE) e a Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESACE) manifestam profundo pesar pelo falecimento do conselheiro seccional Sílvio Vieira da Silva (OAB/CE: 11.147), na manhã desta segunda-feira (5/5).

A presidente da OAB Ceará no triênio 2025-2027, Christiane do Vale Leitão, decretou luto oficial por três dias através de Portaria nº 153/2025 e determinou que as bandeiras da Sede da Seccional e das Subseções de todo o Estado permaneçam hasteadas a meio mastro durante esse período.

Sílvio Vieira era membro da Associação Nacional de Advogados Criminais (Anacrim) e membro da Associação Brasileira de Advogados Criminais (Abracrim), além de atuar como conselheiro seccional da OAB-CE (gestão 2025-2027).

“É um momento de imensa consternação para toda a advocacia. Decretei luto de 3 dias em memória do colega e amigo Sílvio. Toda a advocacia e a OAB estão de luto”, afirma a presidente da OAB Ceará, Christiane Leitão, que solicitou das autoridades o máximo empenho na apuração do bárbaro crime.

O conselheiro federal da OAB e membro honorário vitalício da seccional cearense, José Erinaldo Dantas Filho, lamentou, em suas redes sociais, destacando que o advogado era uma referência na advocacia criminal do Ceará. “…Sempre lutou pela nossa profissão, por nossas prerrogativas, e ajudava a todos colegas, em especial, aqueles no início da carreira. A Ordem oferece suas condolências e solidariedade aos familiares e amigos".

