O que está por trás de desaparecimento de casal há 7 meses e morte de comerciante no Cariri

Uma sequência de crimes violentos no Cariri, desde 2016, podem ter como suspeitos os mesmos homens. O desaparecimento de um casal e o assassinato de um comerciante, ambos registrados neste ano de 2025, compõem a lista.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou junto a fontes da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) que na cidade de Nova Olinda, no Cariri, Interior do Ceará, existe uma milícia responsável por executar crimes encomendados, até mesmo por políticos da região.

De acordo com as fontes, de identidades preservadas, há indicativos de que o sumiço do casal João Eudes e Fernanda Bispo, que está prestes a completar oito meses, e o assassinato do comerciante Cícero Ronaldo Nunes têm ligação.

O homem desaparecido e o comerciante morto supostamente participaram da trama de um assassinato.

"De fato, a conexão existe e há inquéritos em andamento. Até 2022, a delegacia de Nova Olinda não existia e por muitos anos isso dificultou o trabalho investigativo. É uma cidade que requer uma atenção específica, que 'a gente tem que ficar em cima'", disse uma das fontes.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) foi procurada para comentar sobre os casos e disse por notas que segue apurando as ocorrências.

CASAL SAIU PARA VISITAR FAMÍLIA

João Eudes e Fernanda foram vistos pela última vez no dia 30 de março de 2025. Eles saíram de Nova Olinda rumo ao Crato (cidades com distância aproximada de 40 quilômetros).

Legenda: A família diz não ter recebido mais informações sobre o paradeiro do casal. Foto: Arquivo Pessoal.

O casal ia visitar a família, segundo o que foi dito para a mãe de Fernanda, no dia anterior. A demora de horas para chegar a casa levantou a suspeita da família.

No dia seguinte, parentes registraram um Boletim de Ocorrência (B.O) para comunicar o desaparecimento. Desde então eles não foram mais vistos e nem os corpos encontrados. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Nova Olinda.

Fabiana Bispo, irmã de Fernanda, disse à reportagem que a família não tem nenhuma informação sobre o paradeiro do casal: "a resposta que temos da Polícia é: 'ninguém sabe'. Passam os meses e tudo está do mesmo jeito. Não temos mais esperança. Ficamos arrasados, isso acabou com a nossa família e a gente só escuta é que não tem resposta".

HOMENS ENCAPUZADOS

O outro crime mais recente é o que envolve Cícero, conhecido como 'Ronaldo do Mercantil', morto com pelo menos 30 tiros, no último dia 29 de novembro, em Juazeiro do Norte.

Cícero era o único alvo dos criminosos, que invadiram a residência da vítima e praticaram a execução. No entanto, um motociclista de APP passava pelo local no momento do crime, também foi atingido e morreu.

Legenda: A casa da vítima foi invadida. Foto: Reprodução.

O comerciante era investigado, por, supostamente, estar envolvido no plano para assassinar o ex-prefeito da cidade de Nova Olinda. Ele havia sido preso em março deste ano durante a investigação do caso.

Testemunhas apontam que os executores de Cícero estavam encapuzados e chegaram ao local do homicídio em um carro de cor preta. Eles teriam cercado a vítima e efetuado múltiplos disparos.

Cápsulas de fuzil foram achadas na casa. Os criminosos fugiram e, na sequência, atearam fogo em um veículo.

A Polícia diz que segue investigando o duplo homicídio por meio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte.

Legenda: Criminosos atearam fogo no veículo. Foto: Reprodução.

"A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia", segundo a SSPDS.

CRIMES ANTERIORES

Outras execuções que teriam ligação com a suposta milícia no Cariri foram registradas há quase uma década. Em 2016, morreu Francimar Leandro Ferreira, o 'Nego', que respondia por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi morto por homens que estavam em uma moto, dias após sair da prisão.

Naquele mesmo ano, morreu José Roberto Alves Ferreira, o 'Zé Roberto', empresário. Mais uma vez, os suspeitos da ação criminosa chegaram em uma moto.

Em 2017, o eletricista Ramalho da Silva Barbosa foi assassinado em Nova Olinda. Três homens chegaram em uma caminhonete, usando coletes à prova de balas, se passando por policiais civis e atiraram na vítima.

Cinco anos depois, em 2022, dois homicídios foram registrados em menos de 24 horas, no Cariri. Um dos mortos foi Francisco David Pereira da Silva e o outro o comerciante Hermano Alexandre Pereira.