Comerciante e motociclista de APP são mortos a tiros em Juazeiro do Norte
Motorista passava pelo local no momento do crime e foi atingido.
Um duplo homicídio foi registrado na cidade de Juazeiro do Norte, Interior do Ceará, na manhã deste sábado (29). A reportagem apurou que as vítimas são um comerciante e um motociclista de APP.
Conforme informações obtidas pelo Diário do Nordeste, o comerciante foi identificado como Cícero Ronaldo Nunes, 43 anos, conhecido como 'Ronaldo do Mercantil'.
Ele seria o único alvo dos criminosos, que invadiram a residência da vítima e praticaram a execução. Cápsulas de fuzil foram achadas na casa.
Cícero Ronaldo foi atingido por aproximadamente 30 disparos de arma de fogo, no bairro São José.
O comerciante era investigado, por, supostamente, estar envolvido no plano para assassinar o ex-prefeito da cidade de Nova Olinda. Ele havia sido preso em março deste ano durante a investigação do caso.
Um motociclista de aplicativo que transitava pelo local em uma motocicleta no momento do crime também foi atingido pelos tiros. A vítima chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
HOMENS ENCAPUZADOS
Testemunhas apontam que os executores de Cícero estavam encapuzados e chegaram ao local do homicídio em um carro de cor preta. Eles teriam cercado a vítima e efetuado múltiplos disparos.
Os criminosos fugiram e, na sequência, atearam fogo em um veículo.
A reportagem solicitou nota à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) sobre o duplo homicídio. Por nota, a Pasta confirmou a ocorrência, mas disseram que as vítimas não foram identificadas formalmente.
"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e seguem realizando diligências na região. A ocorrência segue em andamento", conforme a SSPDS.
Nenhum suspeito pelo crime foi preso até a publicação desta matéria.