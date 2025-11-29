Comerciante e motociclista de APP são mortos a tiros em Juazeiro do Norte

Um duplo homicídio foi registrado na cidade de Juazeiro do Norte, Interior do Ceará, na manhã deste sábado (29). A reportagem apurou que as vítimas são um comerciante e um motociclista de APP.

Conforme informações obtidas pelo Diário do Nordeste, o comerciante foi identificado como Cícero Ronaldo Nunes, 43 anos, conhecido como 'Ronaldo do Mercantil'.

Ele seria o único alvo dos criminosos, que invadiram a residência da vítima e praticaram a execução. Cápsulas de fuzil foram achadas na casa.

Cícero Ronaldo foi atingido por aproximadamente 30 disparos de arma de fogo, no bairro São José.

Legenda: A casa da vítima foi invadida. Foto: Reprodução.

O comerciante era investigado, por, supostamente, estar envolvido no plano para assassinar o ex-prefeito da cidade de Nova Olinda. Ele havia sido preso em março deste ano durante a investigação do caso.

Um motociclista de aplicativo que transitava pelo local em uma motocicleta no momento do crime também foi atingido pelos tiros. A vítima chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

HOMENS ENCAPUZADOS

Testemunhas apontam que os executores de Cícero estavam encapuzados e chegaram ao local do homicídio em um carro de cor preta. Eles teriam cercado a vítima e efetuado múltiplos disparos.

Os criminosos fugiram e, na sequência, atearam fogo em um veículo.

Legenda: Criminosos atearam fogo no veículo. Foto: Reprodução.

A reportagem solicitou nota à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) sobre o duplo homicídio. Por nota, a Pasta confirmou a ocorrência, mas disseram que as vítimas não foram identificadas formalmente.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e seguem realizando diligências na região. A ocorrência segue em andamento", conforme a SSPDS.

Nenhum suspeito pelo crime foi preso até a publicação desta matéria.