Empresário é preso por morte do motociclista Kauã Guedes em Fortaleza

A Polícia Civil cumpriu nesta sexta-feira (28) um mandado de prisão preventiva contra o Rafael Elisario Ferreira, de 41 anos, acusado de atropelar e matar Kauã Guedes, de 18 anos, em junho deste ano.

Veja também Segurança Três suspeitos são mortos em ação policial em Cascavel Segurança Irmã do Cearense do Grau é detida por desacato no IJF

Logo após o acidente, foram encontradas no veículo do motorista drogas e bebidas. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar, levado à delegacia e autuado por lesão corporal culposa no trânsito.

Após a audiência de custódia, acabou sendo solto. A Polícia Civil prosseguiu com a investigação e, com os novos elementos reunidos, solicitou ao Judiciário a prisão preventiva do suspeito.

Relembre o caso

O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Oswaldo Cruz com a Rua República do Líbano, por volta das 23h30.

Em imagens de câmera de segurança, é possível ver Kauã pilotando sua moto com um amigo na garupa quando foi atingido pelo veículo.

Devido ao impacto, o garupeiro foi arremessado contra uma árvore, enquanto Kauã ficou preso embaixo do carro.

Kauã não resistiu aos ferimentos. O garupeiro sobreviveu.

Sobrevivente do acidente

Igor Lima, de 23 anos, era o passageiro da moto. Ele sofreu múltiplas lesões e passou por cirurgias. Somente em agosto deste ano, Igor retornou para casa.

Foto: Reprodução

Situação do empresário

Legenda: Pessoas confrontaram o homem depois do acidente, em vídeo compartilhado em rede social em apoio à família da vítima Foto: Reprodução / Redes sociais

No dia do acidente, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) disse que o motorista do carro apresentava sinais de embriaguez.