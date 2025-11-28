Três suspeitos são mortos em ação policial em Cascavel

Três suspeitos foram mortos em uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na última quinta-feira (27). Três armas de fogo, que estariam na posse do trio, foram apreendidos.

A PMCE afirmou que os suspeitos mortos - dois homens e uma mulher - eram suspeitos de ameaçar moradores do Distrito de Choró Caraúbas.

A Companhia de Operações de Divisa (COD), do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), foi acionada pela Polícia Militar para a ocorrência.

A equipe recebeu informações da Subagência de Inteligência (SAI) indicando que um grupo estaria expulsando e intimidando moradores da região, utilizando armas de fogo." Polícia Militar do Ceará (PMCE) Em publicação

Segundo a Corporação, "os policiais seguiram até o endereço informado e, ao se aproximarem do local onde o grupo se reunia, foram recebidos com disparos de arma de fogo. A patrulha buscou abrigo e respondeu à injusta agressão".

Outros suspeitos fugiram

Os policiais militares avançaram até a casa onde estavam os suspeitos e encontraram três pessoas já baleadas. "Todos foram socorridos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cascavel, mas não resistiram aos ferimentos", afirmou a PMCE.

Com os suspeitos baleados, foram apreendidas uma pistola calibre 9mm, dois revólveres calibres Ponto 38 e Ponto 32, 17 munições de diversos calibres (entre intactas e deflagradas) e 34 gramas de maconha.

"Outros suspeitos fugiram pela área de mata, mas não foram localizados durante as buscas", informou a Polícia Militar. Os suspeitos continuam a ser procurados na região.

O material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Cascavel, onde o procedimento foi registrado. Os PMs que participaram da ocorrência prestaram informações aos policiais civis, que irão investigar o caso.

Mês com mais intervenções policiais

O último mês, outubro de 2025, foi o mês com mais mortos por intervenção policial, no Ceará, desde que a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) contabiliza e divulga o índice - janeiro de 2013.

41 pessoas foram mortas em intervenções policiais, em outubro deste ano. O maior número de mortes por ações policiais, até então, havia sido registrado em abril de 2020, com 35 mortes.

Questionada sobre o alto número de mortes por intervenção policial, no último mês, a SSPDS explicou, em nota, que "as ocorrências decorrentes de intervenção policial acontecem quando o profissional de segurança, no atendimento de uma ocorrência, precisa neutralizar uma ameaça iminente, visando proteger as pessoas ao redor e a si próprio".

"A SSPDS esclarece que as mortes decorrentes de intervenção policial não são consideradas intencionais, pois, até prova em contrário, configuram excludentes de ilicitude, situações em que a ação ocorre por estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito", completou a Pasta.