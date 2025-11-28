Diário do Nordeste
Três suspeitos são mortos em ação policial em Cascavel

Dois homens e uma mulher mortos eram suspeitos de ameaçar moradores da região, segundo a Polícia Militar.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
A imagem mostra três armas de fogo, munições e uma pequena quantidade de droga apreendidas com suspeitos, em cima de uma viatura da Polícia Militar do Ceará.
Legenda: Três armas de fogo, que estariam na posse dos suspeitos mortos, foram apreendidas pelos policiais.
Foto: Divulgação/ PMCE

Três suspeitos foram mortos em uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na última quinta-feira (27). Três armas de fogo, que estariam na posse do trio, foram apreendidos.

A PMCE afirmou que os suspeitos mortos - dois homens e uma mulher - eram suspeitos de ameaçar moradores do Distrito de Choró Caraúbas.

A Companhia de Operações de Divisa (COD), do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), foi acionada pela Polícia Militar para a ocorrência.

A equipe recebeu informações da Subagência de Inteligência (SAI) indicando que um grupo estaria expulsando e intimidando moradores da região, utilizando armas de fogo." 
Polícia Militar do Ceará (PMCE)
Em publicação

Segundo a Corporação, "os policiais seguiram até o endereço informado e, ao se aproximarem do local onde o grupo se reunia, foram recebidos com disparos de arma de fogo. A patrulha buscou abrigo e respondeu à injusta agressão".

Outros suspeitos fugiram

Os policiais militares avançaram até a casa onde estavam os suspeitos e encontraram três pessoas já baleadas. "Todos foram socorridos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cascavel, mas não resistiram aos ferimentos", afirmou a PMCE.

Com os suspeitos baleados, foram apreendidas uma pistola calibre 9mm, dois revólveres calibres Ponto 38 e Ponto 32, 17 munições de diversos calibres (entre intactas e deflagradas) e 34 gramas de maconha.

"Outros suspeitos fugiram pela área de mata, mas não foram localizados durante as buscas", informou a Polícia Militar. Os suspeitos continuam a ser procurados na região.

O material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Cascavel, onde o procedimento foi registrado. Os PMs que participaram da ocorrência prestaram informações aos policiais civis, que irão investigar o caso.

Mês com mais intervenções policiais

O último mês, outubro de 2025, foi o mês com mais mortos por intervenção policial, no Ceará, desde que a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) contabiliza e divulga o índice - janeiro de 2013.

41
pessoas foram mortas em intervenções policiais, em outubro deste ano. O maior número de mortes por ações policiais, até então, havia sido registrado em abril de 2020, com 35 mortes.

Questionada sobre o alto número de mortes por intervenção policial, no último mês, a SSPDS explicou, em nota, que "as ocorrências decorrentes de intervenção policial acontecem quando o profissional de segurança, no atendimento de uma ocorrência, precisa neutralizar uma ameaça iminente, visando proteger as pessoas ao redor e a si próprio".

"A SSPDS esclarece que as mortes decorrentes de intervenção policial não são consideradas intencionais, pois, até prova em contrário, configuram excludentes de ilicitude, situações em que a ação ocorre por estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito", completou a Pasta.

