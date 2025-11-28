'Tribunal do crime': 26 integrantes do CV são denunciados por torturas no Ceará

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) denunciou 26 pessoas por praticarem torturas como forma de retaliação a crimes cometidos sem o consentimento da facção Comando Vermelho (CV). Os casos aconteceram na cidade de Bela Cruz, no interior do Ceará, entre outubro de 2023 e novembro de 2024. Entre as pessoas agredidas, havia adolescentes.

O chamado "tribunal do crime" vitimou gravemente, nesse período, 7 pessoas. Elas sofreram agressões físicas severas, com chutes, socos, pauladas, uso de cano de ferro e disparos de arma de fogo. As vítimas tiveram escoriações, perfurações e fraturas de membros, além de terem sido ameaçadas de morte. Segundo as vítimas, uma prática costumeira durante as torturas era o tiro na mão.

Para o MPCE, os casos dessas 7 pessoas representam uma mera amostragem do que acontece em Bela Cruz, já que as vítimas têm medo de delatar os criminosos. Ainda segundo o Ministério Público, muitos dos denunciados participaram de forma ativa em mais de uma ocorrência de tortura contra vítimas diferentes.

Conforme a investigação policial, a facção criminosa Comando Vermelho mantém monopólio do crime organizado e do tráfico de drogas na cidade de Bela Cruz. Os criminosos cometem roubos, homicídios e outras atividades ilícitas na região desde 2017.

Kleber Soares Barros, conhecido como 'K2', é apontado como um dos líderes do grupo no município. Ele era o responsável por chefiar as sessões de tortura. A área de atuação de 'K2' era no bairro Brasília.

Durante a investigação, foi descoberta uma grande teia criminosa, que ligou os denunciados aos crimes de integrar organização criminosa armada, tráfico de drogas, tortura, lavagem de dinheiro e corrupção de menores.

Sessões de tortura

Uma das vítimas narrou ter sido raptada e levada a um matagal, onde, sob ameaça de morte, foi interrogada e espancada por vários indivíduos. A vítima contou também que os executores realizaram uma chamada de vídeo para Kleber Soares Barros. Na ligação, ele ordenou que “descessem a chibata” na vítima. Segundo ela, a sessão de tortura foi filmada pelos agressores.

As apurações apontaram, desde o início, para a participação recorrente dos mesmos executores dessas ações. Eles agiam sempre sob as ordens das lideranças da organização, que eram, à época, Kleber Soares Barros e o já falecido Carlos Samuel Fonteles, conhecido como 'Samuel Formiga'.

As vítimas identificaram Mateus Sérgio Alves, vulgo 'Mateus Bracinho', como chefe do chamado "Conselho de Disciplina" da facção e como o principal executor das ordens de 'K2' para realizar as torturas. 'Mateus Bracinho' foi assassinado em 30 de março de 2025.

Além dele, Jéssica Sousa Holanda, Francisco Alan Alves, Francisco José Araújo Marreira, Carlos Antônio Araújo Souza, Igor Anderson Rocha, Marcos James de Maria, Paulo Jonatan Vasconcelos e João Batista Silva Filho foram reconhecidos como responsáveis diretos por executar as torturas.

Outra denunciada, Francisca Elizangelo Avelino, confessou, durante interrogatório, ser uma das executoras de torturas a mando da facção desde a sua adolescência. Ela admitiu ter perdido a conta do número de vítimas. Francisca forneceu a qualificação e o papel dos comparsas Willes Marques Alves, Ana Bianca Alves, Tatiane Érica Araújo e Carlos Valdemir de Maria.

Quebra de sigilo telefônico

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investigou trocas de mensagens presentes no aparelho celular de uma adolescente envolvida com o Comando Vermelho na região. Essa foi uma peça importante na investigação porque mostrou as agressões sendo combinadas e o envio de gravações das sessões de tortura.

Também foi descoberto o envolvimento de Vanessa Maria Andrade Marques, companheira de 'K2', com o CV. Ela atuava como gerente direta das operações do marido em Bela Cruz na ausência dele na cidade. Vanessa usava a adolescente dona do celular investigado como "braço direito". A jovem chegava a vender cocaína para os clientes do casal.

As conversas mostraram ainda Vanessa usando o nome do marido para validar suas ações. Além disso, conforme as investigações, as mensagens provam que 'K2' é o líder do CV na região.

Mais crimes

A análise do telefone da adolescente também permitiu identificar integrantes do grupo comandado por 'K2' responsáveis por outros crimes, como Lorram Ávila Almeida, Ana Bianca Alves, Willes Marques Alves, Cleane Soares Barros (irmã de 'K2') e Maria Rogiane Caetano. Eles atuavam no armazenamento, no transporte e na venda de drogas.

Foi apurado ainda que Francisco Jeferson Medeiros Silva era uma espécie de "porta-voz" da facção. Ele utilizava perfis em redes sociais para publicar comunicados, chamados de "salves", decretar luto pela morte de membros e impor regras à população local.

Além disso, Maria Rogiane Caetano, Maria Mariene Caetano e Francisca Cícera Pontes Ferreira, que possuem vínculo de parentesco com Vanessa Maria Andrade Marques, confessaram participar diretamente de um esquema de lavagem de dinheiro organizado por Vanessa e 'K2'.

Defesa

Os advogados de Francisco José Araújo Marreira, conhecido como 'Ciclope', e Carlos Antônio Araújo Souza alegaram, no processo, que as provas de autoria apresentadas são absolutamente frágeis.

Já a defesa de Francisco Jeferson Medeiros Silva, responsável pelos "salves", afirmou que não houve a disponibilização integral das postagens em redes sociais. Os advogados disseram ainda que não existe dolo na conduta do acusado.

Os advogados de Jéssica Sousa Holanda alegaram que a denúncia é baseada apenas na identificação por declarações das vítimas. Por isso, para eles, as provas são absolutamente nulas.

As defesas dos demais denunciados não foram localizadas pela reportagem.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Emerson Rodrigues