Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quadrilha ligada ao CV trazia drogas para Aracati a partir de contato em SP

Operação contra a organização criminosa prendeu 22 suspeitos.

Escrito por
Messias Borges messias.borges@svm.com.br
Segurança
A imagem mostra um policial civil de costas, que está virados para dezenas de outros policiais civis, todos fardados com blusas e calças pretas, antes de começar uma operação em Fortaleza.
Legenda: Dezenas de policiais civis participaram da Operação Quebra-Mar, no Ceará e em outros estados.
Foto: Divulgação/ PCCE;

Uma organização criminosa ligada à facção carioca Comando Vermelho (CV), que atuava principalmente em Aracati, no Litoral Leste do Ceará, foi alvo de uma operação deflagrada pela Delegacia de Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil do Ceará (PCCE), na última terça-feira (25). Durante a ofensiva, 22 suspeitos foram presos.

O titular da Denarc, delegado Paulo Renato, afirmou ao Diário do Nordeste que a quadrilha trazia drogas - principalmente maconha - para revender no Litoral Leste do Ceará e no Vale do Jaguaribe, a partir de um contato em São Paulo.

O líder da facção em Aracati, um homem de 53 anos, que já estava detido no Sistema Penitenciário cearense e que não teve o nome revelado pela Polícia Civil, foi alvo de um novo mandado de prisão preventiva. 

Ele já tinha passagens pela Polícia por homicídio, tráfico de drogas, integrar organização criminosa e crime de trânsito.

O vendedor de drogas da organização criminosa - que também não teve a identidade divulgada - foi preso em São Paulo, onde morava (apesar de a quadrilha ter ligação com uma facção carioca)

O suspeito movimentava cargas de drogas que saíam de outros estados e eram destinadas ao Ceará. Os entorpecentes eram trazidos, principalmente, por caminhões.

Veja também

teaser image
Segurança

Quem é o jovem membro do PCC que responde por 16 mortes e tentativas de homicídio no CE

teaser image
Segurança

Grupo que usou uniforme da Polícia durante ataque a moradores de comunidade em Fortaleza é condenado

Tráfico nas praias de Aracati

Os outros mandados de prisão, expedidos pela Justiça do Ceará, foram cumpridos nas cidades cearenses de Fortaleza, Aracati, Limoeiro do Norte e Russas, em Cajazeiras, na Paraíba, além do Sistema Penitenciário cearense. Os alvos são suspeitos de tráfico de drogas, homicídios e extorsões.

25
mandados de busca e apreensão também foram cumpridos pelos policiais civis. O Departamento Técnico Operacional (DTO), da Polícia Civil, colaborou com a Operação.

A ofensiva policial foi nomeada como 'Quebra-Mar', em razão da organização criminosa vender drogas em três praias de Aracati: Canoa Quebrada, Majorlândia e Quixaba - locais onde também foram cumpridas ordens judiciais.

Lavagem de dinheiro da facção

A Operação também teve o objetivo de interromper a lavagem de dinheiro da organização criminosa que atuava em Aracati e região.

Entre os presos, estão três mulheres que atuavam como operadoras financeiras da quadrilha e moravam em Aracati. Elas emprestavam os dados e as contas bancárias para receber valores do tráfico de drogas e movimentavam o caixa da organização criminosa, a mando do chefe de 53 anos.

Dois homens, que cooptaram essas mulheres para serem as operadoras financeiras do grupo criminoso, também foram detidos. Eles estavam em Cajazeiras, na Paraíba.

Uma tabacaria, que funcionava em Aracati, seria um dos estabelecimentos utilizados pela quadrilha para realizar a lavagem de dinheiro.

A pedido da Polícia Civil, a Justiça Estadual determinou o bloqueio de até R$ 450 mil de quatro contas bancárias ligadas ao esquema criminoso, o que totaliza R$ 1,8 milhão.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
A imagem mostra um policial civil de costas, que está virados para dezenas de outros policiais civis, todos fardados com blusas e calças pretas, antes de começar uma operação em Fortaleza.
Segurança

Quadrilha ligada ao CV trazia drogas para Aracati a partir de contato em SP

Operação contra a organização criminosa prendeu 22 suspeitos.

Messias Borges
Há 57 minutos
Velório de Cearense do Grau é marcado por motociata e fogos
Segurança

Velório de Cearense do Grau é marcado por motociata e fogos

Amigos pagaram despesas funerárias do jovem, morto em intervenção policial em Maracanaú.

Redação
Há 1 hora
Polícia desarticula fábrica clandestina de cigarros e prende 10 paraguaios
Segurança

Polícia desarticula fábrica clandestina de cigarros e prende 10 paraguaios

Ação foi em Tianguá, no Interior do Ceará.

Redação
Há 2 horas
na foto é o max miliano, tambem conhecido como lampiao ou alcapone, numero 1 da faccao comando vermelho no ceara.
Segurança

'Lampião', número 1 do CV no Ceará deve continuar em presídio federal

O homem é apontado como o principal importador de drogas do grupo para o Estado.

Redação
Há 2 horas
A imagem de uma câmera de segurança mostra um momento em que um preso tentou fugir algemado e foi baleado por policial militar, em Fortaleza. A imagem está em preto e branco, há um poste em primeiro plano e carros na rua.
Segurança

PM vira réu por matar preso algemado com tiro pelas costas em Fortaleza

O detento tentou fugir dos policiais e acabou baleado na cabeça.

Messias Borges
26 de Novembro de 2025
homem colocando tornozeleira eletronica em um preso na unidade prisional do ceará.
Segurança

Tornozeleira eletrônica: mais de 10 mil pessoas são monitoradas no Ceará

Neste ano já foram registradas 789 violações.

Emanoela Campelo de Melo
26 de Novembro de 2025
Foto do Cearense do Grau.
Segurança

'De Fortaleza para o mundo': Quem era o influenciador Cearense do Grau

Ruan Carlos da Silva Moraes morreu aos 18 anos.

Redação
25 de Novembro de 2025
Foto de mulher gestante.
Segurança

Suposta rede clandestina de abortos é investigada em Fortaleza

Um profissional de saúde estaria envolvido com o esquema.

Redação
25 de Novembro de 2025
Fachada principal do MPCE (Ministério Público do Estado do Ceará) com seu logotipo, letreiros e uma entrada acessível com rampa, em dia ensolarado.
Segurança

PM é preso por suspeita de estupro contra filha de amigos no Ceará

Agente de segurança teria se aproveitado de criança de 12 anos.

Redação
25 de Novembro de 2025
Cearense do Grau era conhecido por vídeos com animais e fazendo a prática do 'grau'. Em fotos, ele aparece com papagaio no ombro e em cima de uma foto usando óculos escuro.
Segurança

Influenciador Cearense do Grau morre em intervenção policial em Maracanaú

Um revólver calibre .38 utilizado em uma tentativa de homicídio foi encontrado pela PMCE.

João Lima Neto
25 de Novembro de 2025
foto do mateus, vitima assassinada a tiros após dicussao em um bar em camocim. ele estava na delegacia quando foi morto.
Segurança

Ex-PM é condenado a 16 anos de prisão por matar jovem na delegacia de Camocim

O júri aconteceu nesta segunda-feira (24), em Fortaleza.

Emanoela Campelo de Melo
25 de Novembro de 2025
Submetralhadora artesanal é apreendida por PM no Ceará
Segurança

Submetralhadora artesanal é apreendida por PM no Ceará

O armamento apreendido é inspirado em armas compactas como MAC-10 e MAC-11.

Redação
25 de Novembro de 2025
Imagem mostra três homens da facção Comando Vermelho armados correndo entre casas e vestidos de preto com inscrições da Polícia Civil nas roupas.
Segurança

Grupo que usou uniforme da Polícia durante ataque a moradores de comunidade em Fortaleza é condenado

Segundo testemunhas, algumas casas foram atingidas com mais de 20 tiros.

Sofia Leite*
25 de Novembro de 2025
foto da fachada da delegacia com viatura da policia civil em frente
Segurança

Quem é o jovem membro do PCC que responde por 16 mortes e tentativas de homicídio no CE

Suspeito é membro de uma facção e foi preso no último sábado (22).

Emanoela Campelo de Melo
25 de Novembro de 2025
foto de um homem segurando nas maos cedulas de dinheiro, 100 reais.
Segurança

'Empresa fantasma': empresários são denunciados por crime contra o sistema financeiro

Os acusados teriam vínculo com uma gráfica que “nunca funcionou de fato”

Redação
25 de Novembro de 2025
Foto de agentes da polícia civil do Ceará.
Segurança

Filha é presa após se passar por facção para extorquir mãe em Sobral

A mulher possuía medida protetiva que proibia o contato com a mãe.

Redação
24 de Novembro de 2025
Medicamentos apreendidos com o suspeito.
Segurança

Atirador esportivo é preso por vender medicamentos de emagrecimento em Fortaleza

O suspeito já possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo.

Redação
24 de Novembro de 2025
montagem de fotos de Juliette, Angelica e Juliana Paes em campanha contra o feminicídio.
Segurança

Caso Clarissa: Juliette reúne celebridades para campanha contra o feminicídio

Ação acontece na semana em que deve ocorrer nova audiência de instrução sobre o assassinato da enfermeira cearense.

Redação
24 de Novembro de 2025
foto da fachada do forum na cidade do crato, ceara.
Segurança

'Vai acabar levando bala': ex-policial deve ir a júri por matar empresário no CE

Ainda enquanto policial, o agente teria transportado o executor do crime e monitorado a vítima.

Emanoela Campelo de Melo
24 de Novembro de 2025
Fotos do jovem Paulo Victor. Uma delas, olhando para câmera e outra posada na praia.
Segurança

Jovem morre após passar mal em casa de shows em Fortaleza

Investigação está a cargo da Delegacia do 34º Distrito Policial.

João Lima Neto
24 de Novembro de 2025