Quem é o jovem membro do PCC que responde por 16 mortes e tentativas de homicídio no CE

Aos 23 anos e com uma extensa ficha criminal, João Victor da Silva Araújo foi preso no último sábado (22), na zona rural de Sobral, Interior do Ceará. O homem é integrante do grupo criminoso de origem paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) e, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), já responde por 16 crimes contra a vida (homicídios e tentativas de homicídio).

O Diário do Nordeste apurou que João Victor teria cometido a maior parte dos crimes na cidade de Cariré. Entre porte ilegal de arma de fogo, roubo majorado e execuções, de acordo com documentos que a reportagem teve acesso, o jovem ainda estaria envolvido em uma tentativa de chacina em Groaíras.

O ataque com múltiplos feridos aconteceu no ano de 2023. Após este episódio, João Victor ainda esteve envolvido, segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE), no assassinato de um entregador de pães e tentativa de homicídio de um homem e uma mulher.

Na maior parte dos casos, a motivação para os crimes consistia na disputa de poder entre facções rivais. De acordo com a SSPDS, contra ele havia cinco mandados de prisão preventiva em aberto. A defesa do jovem não foi localizada pela reportagem e este espaço segue em aberto para possíveis futuras manifestações.

ATAQUES

Conforme o MPCE, João Victor da Silva Araújo teria matado Herdeson Mendes Sousa, por motivo torpe, "isto é, disputa de poder entre facções rivais, tendo o crime sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido".

A vítima trabalhava entregando pães no Cariré, quando o denunciado efetuou quatro disparos de arma de fogo, "sendo causa suficiente para a sua morte, conforme laudo pericial cadavérico"

Devido a este crime, João teve decretada a prisão preventiva e o Judiciário recebeu a denúncia no último mês de fevereiro.

Legenda: Objetos apreendidos em Sobral. Foto: Reprodução/PCCE.

Outra denúncia que consta no nome do investigado é a de uma tentativa de homicídio de um homem conhecido como 'Guto'. A vítima conseguiu fugir do local do crime cometido, mais uma vez, por motivo torpe "em razão de disputa de poder entre facções rivais, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois teriam chegado efetuando disparos contra a vítima".

Ainda segundo a acusação, "consta nos autos que o crime gerou perigo comum, tendo em vista que os disparos de arma de fogo foram efetuados em um local que contava com uma grande quantidade de pessoas".

"As investigações apontam que ele atuava como executor de um grupo criminoso de origem paulista, responsável por eliminar desafetos e qualquer pessoa que ameaçasse a atuação do grupo" SSPDS

DUPLA TAMBÉM FOI PRESA

O suposto membro do PCC foi preso junto a uma dupla (um deles o próprio irmão) em uma ação integrada entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Os outros suspeitos têm 41 e 28 anos, cada: "além das capturas, a ofensiva também resultou na apreensão de armas de fogo, munições e drogas. O trabalho ocorreu na localidade de Malhadinha, zona rural de Sobral, pertencente à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14)", disse a Secretaria.

A ofensiva foi resultado de informações que apontavam que João estaria armado na região da mata do distrito de Malhadinha.

"Ao perceberem a presença policial, ele e outros dois homens efetuaram disparos contra as equipes, que revidaram. O trio foi capturado em flagrante com o apoio dos cães do CPCães. No local, foram apreendidos armamentos, drogas, celulares e materiais utilizados no tráfico" SSPDS

O suspeito de 41 anos possui antecedentes por homicídio, tráfico de drogas, ameaça, roubo, violência doméstica e crimes relacionados ao porte e à posse de arma. Ele também é investigado por integrar o PCC.

"Já o homem de 28 anos, irmão do principal alvo, responde por porte ilegal de arma de fogo e também teria envolvimento com a organização criminosa", afirmou a SSPDS.

O trio e todo o material apreendido foram levados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral. A Pasta diz que "após os procedimentos cabíveis, todos foram colocados à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua investigando a participação dos indivíduos em outras ações criminosas na região".