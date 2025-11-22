Homem apontado como 'executor' do PCC é preso em Sobral

Três homens foram presos neste sábado (22), em Sobral, no interior do Ceará, suspeitos de diversos crimes. Um deles, de 23 anos, integra um grupo criminoso e responde por ao menos 16 homicídios.

Os criminosos estavam com armas de fogo, munições, drogas, celulares e materiais utilizados no tráfico.

Investigadores da Polícia Civil começaram a monitorar o grupo após obterem informações de que o suspeito investigado pelos múltiplos assassinatos estava armado na mata, no distrito de Malhadinha.

Veja também Segurança Suspeito de guardar armas da facção PCC é preso no Interior do Ceará Segurança Polícia Civil investiga morte de bebê abandonada no Centro de Fortaleza

Captura dos suspeitos

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que, quando perceberam a presença policial, os três homens efetuaram disparos contra as equipes, que revidaram.

"O trio foi capturado em flagrante com o apoio dos cães do CPCães", afirmou a pasta.

Múltiplos assassinatos

O homem investigado por 16 homicídios teria cometido os crimes em Sobral, Cariré e Groaíras. Segundo a Polícia, ele é considerado o principal responsável por mortes violentas na região.

Contra ele, que não teve sua identidade revelada, havia cinco mandados de prisão preventiva em aberto pelos crimes. Ele também é fichado na polícia por porte ilegal de arma de fogo.

Veja também Segurança Três homens são mortos a tiros em posto de combustíveis de Juazeiro do Norte

As investigações apontam ainda que o suspeito atuava como executor do Primeiro Comando da Capital (PCC), sendo responsável por "eliminar desafetos" e qualquer um que ameaçasse a atuação da facção.

Sobre os outros suspeitos

O segundo preso, de 41 anos, responde por homicídio, tráfico de drogas, ameaça, roubo, violência doméstica e outros crimes relacionados ao porte e à posse de arma, além de ser investigado por integrar organização criminosa.

Já o preso de 28 anos é irmão do de 23 e responde por porte ilegal de arma de fogo e envolvimento com a mesma facção.

Veja também Segurança Iraniano é absolvido em processo por fraude contra receita estadual do Ceará

A operação foi coordenada pela Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas do Interior Norte (Draco/Norte), com apoio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e do Departamento de Polícia do Interior Norte (DPJI-Norte).