Homem apontado como 'executor' do PCC é preso em Sobral
Outros dois suspeitos foram capturados em ação integrada das forças de segurança cearenses.
Três homens foram presos neste sábado (22), em Sobral, no interior do Ceará, suspeitos de diversos crimes. Um deles, de 23 anos, integra um grupo criminoso e responde por ao menos 16 homicídios.
Os criminosos estavam com armas de fogo, munições, drogas, celulares e materiais utilizados no tráfico.
Investigadores da Polícia Civil começaram a monitorar o grupo após obterem informações de que o suspeito investigado pelos múltiplos assassinatos estava armado na mata, no distrito de Malhadinha.
Captura dos suspeitos
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que, quando perceberam a presença policial, os três homens efetuaram disparos contra as equipes, que revidaram.
"O trio foi capturado em flagrante com o apoio dos cães do CPCães", afirmou a pasta.
Múltiplos assassinatos
O homem investigado por 16 homicídios teria cometido os crimes em Sobral, Cariré e Groaíras. Segundo a Polícia, ele é considerado o principal responsável por mortes violentas na região.
Contra ele, que não teve sua identidade revelada, havia cinco mandados de prisão preventiva em aberto pelos crimes. Ele também é fichado na polícia por porte ilegal de arma de fogo.
As investigações apontam ainda que o suspeito atuava como executor do Primeiro Comando da Capital (PCC), sendo responsável por "eliminar desafetos" e qualquer um que ameaçasse a atuação da facção.
Sobre os outros suspeitos
O segundo preso, de 41 anos, responde por homicídio, tráfico de drogas, ameaça, roubo, violência doméstica e outros crimes relacionados ao porte e à posse de arma, além de ser investigado por integrar organização criminosa.
Já o preso de 28 anos é irmão do de 23 e responde por porte ilegal de arma de fogo e envolvimento com a mesma facção.
A operação foi coordenada pela Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas do Interior Norte (Draco/Norte), com apoio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e do Departamento de Polícia do Interior Norte (DPJI-Norte).