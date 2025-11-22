Diário do Nordeste
Três homens são mortos a tiros em posto de combustíveis de Juazeiro do Norte

Duas vítimas tinham passagens pela Polícia, segundo a SSPDS.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:02)
Segurança
A montagem de imagens mostra três corpos de vítimas de assassinatos, dentro e ao lado de um carro, em um posto de combustíveis em Juazeiro do Norte.
Legenda: Um homem foi morto ao lado do carro e os outros dois, dentro do automóvel.
Foto: Reprodução.

Três homens foram mortos a tiros na madrugada deste sábado (22), em um posto de combustíveis, em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri. Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou que "a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias de três mortes, registradas na madrugada deste sábado (22), no município de Juazeiro do Norte".

O crime aconteceu no início da madrugada, em um posto localizado entre a Avenida Presidente Castelo Branco e a Rua Coronel Antônio Fernandes, no bairro Pirajá.

Um homem que dirigia um veículo e parou no posto para abastecer foi assassinado fora do automóvel. Já os dois passageiros foram executados dentro do carro.

As vítimas tinham 38, 23 e 20 anos, segundo a SSPDS. A identidade deles não foi divulgada.

"O homem de 23 anos tinha antecedentes por violência doméstica e crime contra a administração pública. Já o homem de 20 anos respondia por tráfico de drogas e havia sido preso no dia anterior ao crime, por porte ilegal de arma de fogo", informou a Pasta.

Equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios para a investigação do crime.

O caso está a cargo da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte, unidade da PCCE que iniciou diligências para identificar e capturar os suspeitos da ação criminosa.

Triplo homicídio em Maranguape

Outro triplo homicídio foi registrado no Estado, nesta semana. Três homens foram mortos em um ponto comercial, no bairro Guabiraba, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, na última quinta-feira (20).

Poucas horas após o crime, uma mulher de 33 anos e um adolescente de 16 anos foram capturados, por suspeita de participar das mortes.

"Os dois foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Maranguape, onde a suspeita foi autuada em flagrante por homicídio e, em desfavor do adolescente, foi lavrado um ato infracional análogo ao mesmo crime", informou a SSPDS.

