Três homens são mortos a tiros em frente a comércio, em Maranguape

Um triplo homicídio foi registrado em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (20). Três homens teriam sido alvos de disparos de arma de fogo, em frente a um ponto comercial no bairro Guabiraba.

Moradores foram surpreendidos pelos disparos e acionaram as forças de segurança. As vítimas ainda não foram identificadas.

As motivações do crime também ainda estão sendo apuradas. A Polícia Militar informou que isolou a área e iniciou os primeiros levantamentos.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE) ressaltou que, durante as diligências, uma pessoa foi conduzida para prestar depoimento. A ocorrência segue em andamento.

Além da PMCE, o trabalho de investigação envolve a Polícia Civil (PCCE) e a Perícia Forense do Ceará (Pefoce).