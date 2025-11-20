Diário do Nordeste
Dupla é capturada por suspeita de participar de triplo homicídio em Maranguape

Uma mulher de 33 anos e um adolescente de 16 anos foram capturados e conduzidos à delegacia.

Escrito por
Messias Borges messias.borges@svm.com.br
Segurança
A imagem mostra um ponto comercial, de cor predominante amarela, que foi palco de um triplo homicídio em Maranguape.
Legenda: Os três homens estavam em frente a um ponto comercial, quando foram baleados e mortos.
Foto: Reprodução.

Uma mulher e um adolescente foram capturados pela Polícia, por suspeita de participarem do triplo homicídio registrado em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nesta quinta-feira (20).

As capturas foram realizadas em uma ação conjunta da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE), com apoio de informações da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Coin/SSPDS).

A reportagem apurou, com fonte da SSPDS, que a região onde aconteceu o crime tem uma disputa entre as facções cariocas Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP). Essa é a principal suspeita de motivação do crime.

Logo após a ação criminosa, as equipes policiais deram início às diligências e localizaram um adolescente, de 16 anos, e uma mulher, de 33 anos. Os dois foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Maranguape, onde a suspeita foi autuada em flagrante por homicídio e, em desfavor do adolescente, foi lavrado um ato infracional análogo ao mesmo crime." 
Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social
Em publicação

O adolescente já respondia a atos infracionais análogos aos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e furto. 

Contra o jovem, também foi cumprido um mandado de internação por ato infracional análogo a homicídio. Ele e a mulher presa estão à disposição da Justiça.

Como aconteceu o triplo homicídio

Um triplo homicídio foi registrado em Maranguape, na manhã desta quinta-feira (20). Três homens foram alvos de disparos de arma de fogo, em frente a um ponto comercial no bairro Guabiraba.

Moradores foram surpreendidos pelos disparos e acionaram as Forças de Segurança. As vítimas tinham 35, 23 e 22 anos.

A vítima de 23 anos tinha passagens por crime contra administração pública e crime de trânsito, segundo a Secretaria da Segurança Pública.

A Polícia segue em busca de capturar outros envolvidos no crime. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Maranguape.

