Suspeito de guardar armas da facção PCC é preso no Interior do Ceará

O homem já tinha passagens pela Polícia.

Segurança
A imagem mostra um policial civil do Ceará em ação, com balaclava e colete balístico, e uma viatura policial ao fundo.
Legenda: Mandado de prisão preventiva contra o suspeito foi cumprido por policiais civis.
Foto: Divulgação.

Um suspeito de guardar armas de fogo da facção criminosa paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) foi preso em Boa Viagem, no Interior do Ceará, neste sábado (22). Porém, nenhuma arma de fogo foi apreendida com ele.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) divulgou que o homem de 34 anos foi detido em uma ação coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas do Interior Sul (Draco-SUL), com apoio da Delegacia de Crateús.

Após trabalho de inteligência, foi possível localizar o investigado foragido no município de Boa Viagem. As diligências foram desencadeadas imediatamente após a confirmação do local onde o alvo se encontrava escondido, resultando em sua captura."
Polícia Civil do Ceará
As armas guardadas pelo suspeito seriam utilizadas em ações criminosas na região de Boa Viagem, conforme a investigação. 

Diante das provas, a Polícia Civil solicitou à Justiça pela prisão preventiva do investigado, por integrar organização criminosa. O mandado foi expedido pela Justiça e cumprido pelos policiais civis.

O suspeito já tinha passagens pela Polícia por posse ilegal de arma de fogo e receptação. A identidade dele não foi divulgada.

