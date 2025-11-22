Diário do Nordeste
Polícia Civil investiga morte de bebê abandonada no Centro de Fortaleza

A criança teria sido largada pelos responsáveis.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
A imagem mostra um prédio branco, com marrom, onde funciona a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, em Fortaleza.
Legenda: O caso é investigado pela Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, da Polícia Civil.
Foto: Paulo Sadat/ Arquivo SVM.

A morte de uma bebê do sexo feminino no Centro de Fortaleza, na última quinta-feira (20), é investigada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

A criança estaria doente e teria sido abandonada pelos responsáveis nas ruas do Centro da Capital. Ela foi encontrada por pessoas que transitavam pela região, mas não resistiu.

A Polícia Civil confirmou, por nota, que "investiga as circunstâncias da morte de um bebê, ainda não identificado formalmente, ocorrida em Fortaleza. O caso está a cargo da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa)".

"A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais", destacou a PCCE. 

As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o número (85) 3101-0181, que é o WhatsApp da Pasta - pelo qual podem ser enviadas denúncias por mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

Os denunciantes também pode procurar o serviço “e-denúncia”, por meio do endereço eletrônico https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/; e o telefone (85) 3101-7589, da Dececa. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Polícia.

