Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Grupo que usou uniforme da Polícia durante ataque a moradores de comunidade em Fortaleza é condenado

Segundo testemunhas, algumas casas foram atingidas com mais de 20 tiros.

Escrito por
Sofia Leite* seguranca@svm.com.br
(Atualizado às 08:15)
Segurança
Imagem mostra três homens da facção Comando Vermelho armados correndo entre casas e vestidos de preto com inscrições da Polícia Civil nas roupas.
Legenda: Integrantes de facções buscam expulsar moradores de casas para comandar regiões da capital cearense.
Foto: Reprodução.

A Justiça condenou quatro homens que invadiram a Travessa Santa Rita, na Comunidade do Coqueirinho, bairro Alagadiço Novo, na Grande Messejana, atirando para todos os lados e atingindo diversas casas do local. Segundo documentos obtidos pela reportagem, eles estavam fortemente armados e vestindo camisas com a inscrição "Polícia Civil". Os homens gritavam palavrões e diziam que eram o "trem-bala".

Eles foram condenados por integrar organização criminosa armada. Cabe recurso da decisão.

A comunidade do Coqueirinho é dominada pela facção Massa Carcerária/Tudo Neutro, mas o grupo disputa o poder do local com o Comando Vermelho (CV). As duas facções costumam ter embates na região. O Comando Vermelho tenta, com frequência, expulsar os moradores do local para assumir o controle do tráfico de drogas na comunidade. Os condenados são ligados ao Comando Vermelho.

Depoimentos

Cinco testemunhas, que preferiram não se identificar por medo de represálias, afirmaram que a ação em questão ocorreu em um sábado, dia 27 de abril de 2024, por volta das 8 horas da manhã. No depoimento, uma delas disse ter ouvido sons de tiros vindos do meio da rua.

As testemunhas afirmaram que os homens responsáveis pelo ataque são da facção Comando Vermelho e moram na comunidade Seu Rosa, vizinho ao local onde ocorreu o ataque. Segundo os relatos, essa ação fazia parte da tentativa do CV de conquistar o comando da região expulsando os moradores

As testemunhas contaram também que o líder do Comando Vermelho na região é Jalison Breno da Silva, conhecido como JB, e que ele comanda esses ataques. As vítimas disseram ainda que Jailson já foi preso e que, depois da soltura, ações desse tipo aumentaram muito. 

Veja também

teaser image
Segurança

'Vai acabar levando bala': ex-policial deve ir a júri por matar empresário no CE

teaser image
Segurança

Homem apontado como 'executor' do PCC é preso em Sobral

Os depoentes que presenciaram a ação disseram ter reconhecido Anailton Vieira da Silva, Felipe Ferreira de Oliveira e Raelison Teixeira Arruda entre os integrantes do grupo que realizou o ataque. Segundo as testemunhas, Felipe e Raelison eram ligados à Massa e moravam na comunidade do Coqueirinho antes da ação, mas no período do ataque já não residiam mais no local e integravam o Comando Vermelho. A mudança aconteceu, supostamente, devido a discordâncias em relação a uma alteração no modo de agir da Massa.

Além do relatado, as testemunhas reconheceram as pessoas apontadas por elas como autoras dos disparos em fotografias.

A ação do dia 27 de abril de 2024 foi registrada pelas testemunhas interrogadas em diversos vídeos. Nas gravações, é possível ver vários buracos de tiros nas paredes das casas da comunidade

Em um depoimento, uma das testemunhas disse que foi alvo dos disparos de fogo após ter sido reconhecida pelos acusados. Todas as testemunhas contaram que a população da comunidade vive com medo de situações como essa e que, por conta da frequência, as pessoas ficam o tempo todo dentro das casas e nem as crianças saem para brincar. Elas ainda afirmaram temer pelas próprias vidas depondo nesse caso, já que na comunidade impera a "lei do silêncio".

Defesas

A defesa do acusado Felipe Ferreira de Oliveira afirmou, no processo, que o vídeo e as fotografias anexados nos autos mostram os criminosos usando máscaras e roupas pretas que cobriam o corpo inteiro, não havendo como as testemunhas terem reconhecido o réu daquela forma. Ele também alegou que não é necessária a prisão de Felipe para garantir a ordem pública, já que ele é trabalhador, tem endereço e fixo e já cumpriu pena, em outro momento, de forma exemplar.

Disse ainda não ser possível provar autoria de crime por meio de reconhecimento em fotografia.

Veja também

teaser image
Segurança

O que se sabe sobre decisão judicial para captar conversas entre presos e advogados no CE

teaser image
Segurança

Homem vira réu por aplicar 'golpe do jacaré' em agência bancária do CE

Já os representantes da defesa de Anailton Vieira da Silva e Raelison Teixeira Arruda disseram, no decorrer do processo, que "os depoimentos são totalmente fantasiosos, todos ensaiados e direcionados na intenção de prejudicar os constituintes". Os advogados avaliaram ainda que na situação em questão não há elementos caracterizantes que possam condenar os réus por organização criminosa.

Por fim, a defesa de Jalison Breno da Silva afirmou que o fato de os depoimentos serem todos de testemunhas não identificadas faz com que a decisão judicial não transmita credibilidade. Os advogados também acreditam que não foi realizada uma investigação para apurar os fatos e verificar o teor das denúncias.

Para a defesa, não fica claro como as testemunhas sabem as informações que estão dando. 

É um tanto quanto incomum 5 pessoas que não foram vítimas nem alvos comparecerem espontaneamente a uma delegacia de polícia para prestar depoimentos com o teor do que foi apresentado.

Ao analisar o caso, os magistrados da Vara de Delitos de Organizações Criminosas (VDOC) reconheceram a autoria e materialidade do crime. "Em suma, o acervo probatório forma um bloco coeso e indivisível. A prova judicializada, materializada no firme depoimento da autoridade policial, que goza de fé pública, ratifica integralmente os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial - notadamente os múltiplos e harmônicos reconhecimentos formais".

"Destarte, diante da interpretação dos fatos e dos textos normativos, é imperiosa a condenação dos acusados nas sanções do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, imputado a todos os réus, bem como nas sanções do art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013 (liderança), imputado especificamente ao réu JALISON BRENO DA SILVA."
Magistrados da Vara de Delitos de Organizações Criminosas
Sentença condenatória

Confira as penas dos réus

  • Jalison Breno da Silva - 12 anos de reclusão e 540 dias-multa;
  • Anailton Vieira da Silva - 12 anos de reclusão e 540 dias-multa;
  • Felipe Ferreira de Oliveira - 12 anos de reclusão e 540 dias-multa;
  • Raelison Teixeira Arruda - 10 anos e 9 meses de reclusão e 452 dias-multa.

A Justiça condenou os quatro réus em regime fechado. Eles também não poderão recorrer da decisão em liberdade.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Emerson Rodrigues

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem mostra três homens da facção Comando Vermelho armados correndo entre casas e vestidos de preto com inscrições da Polícia Civil nas roupas.
Segurança

Grupo que usou uniforme da Polícia durante ataque a moradores de comunidade em Fortaleza é condenado

Segundo testemunhas, algumas casas foram atingidas com mais de 20 tiros.

Sofia Leite*
Há 59 minutos
foto da fachada da delegacia com viatura da policia civil em frente
Segurança

Quem é o jovem membro do PCC que responde por 16 mortes e tentativas de homicídio no CE

Suspeito é membro de uma facção e foi preso no último sábado (22).

Emanoela Campelo de Melo
Há 1 hora
foto de um homem segurando nas maos cedulas de dinheiro, 100 reais.
Segurança

'Empresa fantasma': empresários são denunciados por crime contra o sistema financeiro

Os acusados teriam vínculo com uma gráfica que “nunca funcionou de fato”

Redação
Há 2 horas
Foto de agentes da polícia civil do Ceará.
Segurança

Filha é presa após se passar por facção para extorquir mãe em Sobral

A mulher possuía medida protetiva que proibia o contato com a mãe.

Redação
24 de Novembro de 2025
Medicamentos apreendidos com o suspeito.
Segurança

Atirador esportivo é preso por vender medicamentos de emagrecimento em Fortaleza

O suspeito já possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo.

Redação
24 de Novembro de 2025
montagem de fotos de Juliette, Angelica e Juliana Paes em campanha contra o feminicídio.
Segurança

Caso Clarissa: Juliette reúne celebridades para campanha contra o feminicídio

Ação acontece na semana em que deve ocorrer nova audiência de instrução sobre o assassinato da enfermeira cearense.

Redação
24 de Novembro de 2025
foto da fachada do forum na cidade do crato, ceara.
Segurança

'Vai acabar levando bala': ex-policial deve ir a júri por matar empresário no CE

Ainda enquanto policial, o agente teria transportado o executor do crime e monitorado a vítima.

Emanoela Campelo de Melo
24 de Novembro de 2025
Fotos do jovem Paulo Victor. Uma delas, olhando para câmera e outra posada na praia.
Segurança

Jovem morre após passar mal em casa de shows em Fortaleza

Investigação está a cargo da Delegacia do 34º Distrito Policial.

João Lima Neto
24 de Novembro de 2025
A imagem mostra a fachada, em cor verde, do Presídio Estadual de Segurança Máxima do Ceará, localizado em Aquiraz.
Segurança

O que se sabe sobre decisão judicial para captar conversas entre presos e advogados no CE

A medida, que visa o combate às facções criminosas, deve ser reavaliada em 180 dias.

Messias Borges e Emerson Rodrigues
24 de Novembro de 2025
Homem embriagado atropela pessoas em saída de show em Caucaia
Segurança

Homem embriagado atropela pessoas em saída de show em Caucaia

O suspeito foi detido pela própria população, que acionou a PM em seguida.

Redação
23 de Novembro de 2025
Sobre uma superfície clara, há dois itens principais: à esquerda, um pacote plástico transparente lacrado com tarja vermelha, contendo um notebook prateado da marca Lenovo, um carregador e um envelope menor com etiquetas de identificação; à direita, um caderno de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2025, identificado como “2º dia” e cor laranja, com instruções impressas na capa e o logotipo do INEP.
Segurança

PF realiza operação no Ceará por suspeita de fraude no Enem

Agentes cumpriram mandado de busca e apreensão.

Matheus Facundo
23 de Novembro de 2025
Imagem mostra a fachada da Caixa Econômica Federal, em Horizonte.
Segurança

Homem vira réu por aplicar 'golpe do jacaré' em agência bancária do CE

Crime teria sido cometido com o auxílio de uma parceira não identificada pela Polícia.

Sofia Leite*
23 de Novembro de 2025
Policiais civis de costas próximo a viatura.
Segurança

Homem apontado como 'executor' do PCC é preso em Sobral

Outros dois suspeitos foram capturados em ação integrada das forças de segurança cearenses.

Redação
22 de Novembro de 2025
A imagem mostra um prédio branco, com marrom, onde funciona a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, em Fortaleza.
Segurança

Polícia Civil investiga morte de bebê abandonada no Centro de Fortaleza

A criança teria sido largada pelos responsáveis.

Redação
22 de Novembro de 2025
A imagem mostra um policial civil do Ceará em ação, com balaclava e colete balístico, e uma viatura policial ao fundo.
Segurança

Suspeito de guardar armas da facção PCC é preso no Interior do Ceará

O homem já tinha passagens pela Polícia.

Redação
22 de Novembro de 2025
A montagem de imagens mostra três corpos de vítimas de assassinatos, dentro e ao lado de um carro, em um posto de combustíveis em Juazeiro do Norte.
Segurança

Três homens são mortos a tiros em posto de combustíveis de Juazeiro do Norte

Duas vítimas tinham passagens pela Polícia, segundo a SSPDS.

Redação
22 de Novembro de 2025
ilustracao do iraniano Farhad Marvizi, acusado tambem de grupo de exterminio.
Segurança

Iraniano é absolvido em processo por fraude contra receita estadual do Ceará

O desfecho do processo ultrapassou o tempo previsto pela legislação.

Emanoela Campelo de Melo
22 de Novembro de 2025
Viatura da PCCE.
Segurança

Homem é preso suspeito de manter tios idosos em cárcere no Ceará

Idosos têm 80 e 82 anos.

Redação
21 de Novembro de 2025
Estrutura de playground infantil em ambiente interno, composta por um escorregador tubular em formato espiral nas cores azul e vermelho, conectado a uma área cercada com rede colorida. Há uma piscina de bolinhas na parte inferior, com bordas amarelas decoradas com estrelas vermelhas. A estrutura inclui plataformas para escalada e painéis azuis com aberturas circulares. O piso é de madeira e o teto possui vigas metálicas.
Segurança

Pai denuncia que filho autista foi impedido de brincar em parquinho de restaurante em Fortaleza

A família teria sido convidada se retirar do estabelecimento, segundo o relato do pai, mas o estabelecimento nega o fato.

Redação
21 de Novembro de 2025
homem e viatura em frente ao centro patativa do assare, em fortaleza.
Segurança

PMs acusados de atirar em socioeducando feito refém durante rebelião em Fortaleza são absolvidos

Decisão destaca não ter sido realizado laudo técnico na munição "a fim de atestar a origem do projétil".

Emanoela Campelo de Melo
21 de Novembro de 2025