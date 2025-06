Jovem que estava na garupa de moto atingida por empresário não tem previsão de alta, diz família

O jovem Igor Lima, de 23 anos, segue internado e sem previsão de alta em uma unidade hospitalar, após ser atropelado na madrugada da última quinta-feira (19), enquanto estava na garupa de uma moto. O piloto, o amigo dele Kauã Guedes, de 18 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na sexta-feira (20).

Em entrevista ao Diário do Nordeste neste domingo (22), um familiar de Igor Lima, que preferiu não se identificar, contou que o jovem já foi submetido a duas cirurgias e deverá passar por uma nova intervenção.

Veja também Segurança Mulher esfaqueada pelo ex-marido morre no hospital, em Juazeiro do Norte Segurança Jovem de 19 anos morre eletrocutado em açude no Crato

Ele sofreu múltiplas lesões e está hospitalizado desde a última quinta-feira. Conforme os relatos do familiar, Igor Lima alterna momentos de consciência com confusão mental e não tem previsão de quanto receberá alta. O jovem ainda não sabe que Kauã Guedes faleceu no acidente.

Igor Lima era o passageiro da moto conduzida pela rua República do Líbano, no bairro Meireles, na madrugada da última quinta-feira, que foi surpreendida por um carro que cruzou a preferencial na rua Osvaldo Cruz e atingiu o veículo. O jovem de 23 anos e Kauã, piloto de 18 anos, foram atingidos.

Igor foi arremessado contra uma árvore, enquanto Kauã foi arrastado pelo carro em alta velocidade. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na última sexta-feira.

"Só queremos justiça", afirma irmã de Kauã Guedes

A repercussão do atropelamento que vitimou Kauã e deixou Igor ferido ganhou as redes sociais nos últimos dias. Neste sábado (21), familiares do jovem de 18 anos fizeram um protesto na frente do Edifício Green Star, no bairro Meireles, prédio onde, segundo os manifestantes, o homem acusado de ter atropelado o jovem mora.

O homem foi identificado como Rafael Elisario, de 42 anos. Ele foi preso em flagrante no dia do ocorrido. Na ocasião, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) disse que o motorista do carro apresentava sinais de embriaguez, e apreendeu dois papelotes de cocaína, duas latas de cerveja e unidades de comprimidos psicotrópicos.

Rafael Elisario foi detido pelo crime de lesão corporal culposa no trânsito, mas acabou sendo solto após audiência de custódia, onde efetuou o pagamento de fiança no valor de R$ 15 mil.

Legenda: Pessoas confrontaram o homem depois do acidente, em vídeo compartilhado em rede social em apoio à família da vítima Foto: Reprodução / Redes sociais

À reportagem, a irmã do jovem de 18 anos, Brenda Silva, destacou a criação de uma página no Instagram, intitulada Justiça por Kauã Guedes, que já contava com mais de 10 mil seguidores até o fim da tarde deste domingo.

Nosso intuito é de que isso chegue o mais longe possível, tome uma proporção ainda maior para que ele seja preso. Esse cara está solto, respondendo a uma lesão corporal, e está andando pela rua, sabe-se lá fazendo o quê, enquanto meu irmão está preso em uma cova. Só queremos justiça. Brenda Silva Irmã de Kauã Guedes

Relatos de testemunhas apontam que Rafael dirigia em alta velocidade, e em um vídeo divulgado posteriormente, um homem acusa o motorista de 42 anos de por pouco não ter causado um acidente.

Brenda Silva reclama que ele já vinha dirigindo de forma desgovernada: "Por infelicidade do destino, foi meu irmão, mas poderia ter sido qualquer outra pessoa. Não tem que não se revolte com um caso desses", critica.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Rafael Elisario até o fechamento deste texto. O espaço está aberto para manifestações.