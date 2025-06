Vídeo mostra momento em que caminhonete avança preferencial e colide com moto; jovem morreu

Um jovem de 18 anos, identificado como Kauã Guedes, faleceu, na sexta-feira (20), após ser atingido por uma caminhonete que avançou a preferencial na noite da última quarta-feira (18), no bairro Meireles, em Fortaleza. O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Oswaldo Cruz com a Rua República do Líbano, por volta das 23h30.

O motorista do veículo, um empresário de 42 anos, foi preso em flagrante por lesão corporal culposa no trânsito, na quinta-feira (19). De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), ele apresentava sinais de embriaguez. Com ele, foram apreendidos dois papelotes de cocaína, duas latas de cerveja e unidades de comprimidos psicotrópicos.

Em imagens de câmera de segurança, é possível ver Kauã pilotando sua moto com um amigo na garupa quando foi atingido pelo veículo. Devido ao impacto, o garupeiro foi arremessado contra uma árvore, enquanto Kauã ficou preso embaixo do carro.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) detalhou que ambos foram encaminhados a uma unidade hospitalar, mas Kauã faleceu na noite de sexta-feira (20). O amigo segue internado.

Lesão corporal culposa no trânsito

No local, o suspeito se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi preso em flagrante pelos policiais militares do 8º Batalhão Policial Militar (8º BPM) e conduzido até o 2º Distrito Policial (DP).

O motorista pagou fiança de R$ 15 mil após audiência de custódia e deve responder em liberdade.

Em entrevista à TV Verdes Mares, a avó da vítima, Maria Eliane, lamentou a perda do neto. "Kauã era um garoto cheio de vida e sonhos. Jamais pensei em sepultar meu neto com apenas 18 anos”.