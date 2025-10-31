Diário do Nordeste
Entregador de aplicativo recebeu atendimento médico em uma UPA após agressão

Segurança

Morador que agrediu entregador no Meireles é indiciado por tentativa de homicídio

Ao todo, 17 pessoas foram ouvidas nas investigações da Polícia Civil

João Lima Neto 22 de Outubro de 2025
Foto que contém passageiros entrando em linha de metrô em Fortaleza

Negócios

Unificação das Linhas Leste e Oeste do Metrofor prevê ligação entre Caucaia e Centro de Eventos

Conexão pode criar maior linha de metrô do Norte-Nordeste do Brasil, com 32 km de extensão

Luciano Rodrigues 08 de Setembro de 2025
Alex Costa está vivendo de doações após ter sofrido agressão durante trabalho

Segurança

Homem que agrediu entregador com socos e chutes registra B.O e acusa vítima de estar 'estressada'

Morador de prédio ainda denunciou ataque de entregadores de moto em prédio

João Lima Neto 30 de Agosto de 2025
Caso está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial, em Fortaleza

Segurança

Polícia Civil instaura inquérito e interroga morador que agrediu entregador em prédio no Meireles

Trabalhador levou socos e chutes por mais de dois minutos durante atendimento

João Lima Neto 29 de Agosto de 2025
Alex foi agredido por um cliente durante entrega no bairro Meireles

Segurança

Entregador de app agredido por cliente no Meireles fraturou osso perto do olho: 'Me chutou na cara'

Trabalhador está internado no IJF para ser submetido a uma cirurgia

João Lima Neto 12 de Agosto de 2025
Segurança

Cliente agride entregador de aplicativo, e categoria reage derrubando portão de prédio, no Meireles

Grupo de motociclistas revidou agressão arrancando portão do condomínio

João Lima Neto 11 de Agosto de 2025
imagem mostra rua do bairro guararapes com prédios de luxo

Opinião

Quais os 20 bairros mais ricos de Fortaleza? Guararapes lidera com renda média de R$ 14,7 mil

Levantamento do Ipece aponta concentração de rendimentos nas regionais dois, sete e doze em Fortaleza

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 05 de Agosto de 2025
Montagem de fotos de acidente em construção de prédio no bairro Meireles, em Fortaleza

Ceará

Barra de ferro e tela de proteção caem de obra no Meireles, e região fica sem energia

Acidente ocorreu na construção de prédio de 40 andares

Redação 03 de Agosto de 2025
Print de vídeo mostrando carro incendiando e soltando fumaça em cruzamento de Fortaleza; outro carro ao lado está com a lateral amassada

Ceará

Carro pega fogo após colisão, motorista foge e mulher fica ferida no Meireles; veja vídeo

Sinistro foi registrado na manhã deste sábado (19); AMC e Corpo de Bombeiros atenderam ocorrência

Redação 19 de Julho de 2025
Igor Lima da Silva, que estava em colisão fatal no Meireles, mostra sequelas de acidente

Segurança

Garupeiro da moto de Kauã Guedes fala pela 1ª vez após acidente: "Preciso de cirurgia na perna"

Igor Lima da Silva, de 23 anos, estava de carona com o amigo, que faleceu no acidente no dia 18 de junho

Mylena Gadelha 12 de Julho de 2025
