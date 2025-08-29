Polícia Civil instaura inquérito e interroga morador que agrediu entregador em prédio no Meireles

O morador do prédio que agrediu o entregador de aplicativo Alex Costa Rodrigues, 50, no bairro Meireles, foi ouvido pela Polícia Civil. A informação foi comunicada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), na tarde desta sexta-feira (29).

"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que segue realizando oitivas e diligências relacionadas à uma ocorrência de lesão corporal, ocorrida no dia 10 de agosto, no bairro Meireles – Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) de Fortaleza. O suspeito foi ouvido na unidade policial", informou o comunicado da Polícia Civil.

Ainda segundo a força de segurança, um inquérito policial foi instaurado e está a cargo da Delegacia do 2º Distrito Policial (DP).

O Diário do Nordeste tentou contato com o morador do prédio, mas as ligações e a mensagem deixa no WhatsApp não foram respondidas.

Vídeo flagrou agressão de morador contra entregador

Na tarde de quarta-feira (28), o Diário do Nordeste divulgou o vídeo da agressão sofrida pelo entregador, no início de agosto. As cenas registradas por uma câmera de segurança da entrada do prédio revelaram que o trabalhador levou socos, tapas e chutes por dois minutos dentro da área cercada por grades da recepção.

Na semana da agressão, Alex contou à reportagem que foi realizar a entrega de um medicamento no prédio com o pagamento sendo obrigatoriamente no cartão de crédito. Na hora, contudo, o cliente quis mudar a forma de pagamento para Pix — o que não é aceito pela plataforma em que ele atuava no dia. Por conta disso, o morador do prédio partiu para o ataque.

Além disso, um Boletim de Ocorrência (BO) de lesão corporal foi registrado, e as investigações estão a cargo da Delegacia do 2º Distrito Policial (DP).