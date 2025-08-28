Entregador agredido por cliente no Meireles levou socos, tapas e chutes por dois minutos; vídeo

Com exclusividade, o Diário do Nordeste teve acesso ao vídeo da agressão sofrida pelo entregador de aplicativo Alex Costa Rodrigues, 50, praticada por um morador de um prédio do bairro Meireles. As cenas registradas por uma câmera de segurança da entrada revelaram que o trabalhador levou socos, tapas e chutes por dois minutos dentro da área cercada por grades da recepção.

Na semana da agressão, Alex contou à reportagem que foi realizar a entrega de um medicamento no prédio com o pagamento sendo obrigatoriamente no cartão de crédito. Na hora, contudo, o cliente quis mudar a forma de pagamento para Pix — o que não é aceito pela plataforma em que ele atuava no dia. Por conta disso, o morador do prédio partiu para o ataque.

Veja momento de agressão:





No início do vídeo, é possível observar Alex sentado em um banco com uma máquina de cartões nas mãos. Após alguns minutos, ele se levanta e o morador aparenta estar exaltado. Eles começam a discutir e, o morador do prédio inicia a luta corporal dando uma "ombrada" no entregador.



Alex tenta, a todo custo, se defender, mas sofre diferentes golpes. Ele chega a ser jogado e pressionado contra grandes e também no chão.

Veja também Segurança Entregador de app agredido por cliente no Meireles fraturou osso perto do olho: 'Me chutou na cara' Segurança Cliente agride entregador de aplicativo, e categoria reage derrubando portão de prédio, no Meireles

Em determinado momento, o entregador tenta fugir pulando a grade de proteção do prédio, mas já sem forças ele cai e não consegue fugir. No mesmo momento, o morador do prédio continua as agressões.

Já, aparentemente cansado, o agressor só encerrou o ataque ao perceber a chegada de um homem e uma mulher que estavam na rua.

Alex passou oito dias internado e recebeu implantes de titânio no rosto

Por conta da tamanha violência, Alex passou oito dias hospitalizado no Instituto Doutor José Frota (IJF).

Celso Costa, advogado do entregador, explicou que "foi necessário realizar procedimentos cirúrgicos de reconstrução da face com a implantação de 4 placas de titânio".

Atualmente, Alex está em recuperação em casa, sem condições de voltar ao trabalho no momento e sobrevivendo de doações.

Defesa deu entrada em ação contra agressor

O advogado do entregador informou também que foi iniciado trâmites legais contra o morador do prédio: "Estamos entrando com uma ação civil contra o agressor. Estávamos aguardando às imagens para inclusão nos autos".

Ainda segundo a defesa, o entregador já foi ouvido pela Polícia Civil e, agora, aguarda os próximos passos da investigação.

Curiosamente, Celso Costa contou que o morador do prédio registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) como ele sendo vítima de agressão.

A reportagem não localizou a defesa do morador do prédio que agrediu Alex Costa. O espaço está aberto para posicionamento.