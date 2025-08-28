Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Entregador agredido por cliente no Meireles levou socos, tapas e chutes por dois minutos; vídeo

Alex Costa Rodrigues teve um afundamento de crânio e precisou de implante de titânio no rosto

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
(Atualizado às 16:07)
Segurança
Alex Costa está vivendo de doações após ter sofrido agressão durante trabalho
Legenda: Alex Costa está vivendo de doações após ter sofrido agressão durante trabalho
Foto: Arquivo Pessoal

Com exclusividade, o Diário do Nordeste teve acesso ao vídeo da agressão sofrida pelo entregador de aplicativo Alex Costa Rodrigues, 50, praticada por um morador de um prédio do bairro Meireles. As cenas registradas por uma câmera de segurança da entrada revelaram que o trabalhador levou socos, tapas e chutes por dois minutos dentro da área cercada por grades da recepção. 

Na semana da agressão, Alex contou à reportagem que foi realizar a entrega de um medicamento no prédio com o pagamento sendo obrigatoriamente no cartão de crédito. Na hora, contudo, o cliente quis mudar a forma de pagamento para Pix — o que não é aceito pela plataforma em que ele atuava no dia. Por conta disso, o morador do prédio partiu para o ataque.

Veja momento de agressão:

No início do vídeo, é possível observar Alex sentado em um banco com uma máquina de cartões nas mãos. Após alguns minutos, ele se levanta e o morador aparenta estar exaltado. Eles começam a discutir e, o morador do prédio inicia a luta corporal dando uma "ombrada" no entregador. 

Alex tenta, a todo custo, se defender, mas sofre diferentes golpes. Ele chega a ser jogado e pressionado contra grandes e também no chão. 

Veja também

teaser image
Segurança

Entregador de app agredido por cliente no Meireles fraturou osso perto do olho: 'Me chutou na cara'

teaser image
Segurança

Cliente agride entregador de aplicativo, e categoria reage derrubando portão de prédio, no Meireles

Em determinado momento, o entregador tenta fugir pulando a grade de proteção do prédio, mas já sem forças ele cai e não consegue fugir. No mesmo momento, o morador do prédio continua as agressões. 

Já, aparentemente cansado, o agressor só encerrou o ataque ao perceber a chegada de um homem e uma mulher que estavam na rua.

Alex passou oito dias internado e recebeu implantes de titânio no rosto

Por conta da tamanha violência, Alex passou oito dias hospitalizado no Instituto Doutor José Frota (IJF).

Celso Costa, advogado do entregador, explicou que "foi necessário realizar procedimentos cirúrgicos de reconstrução da face com a implantação de 4 placas de titânio". 

Atualmente, Alex está em recuperação em casa, sem condições de voltar ao trabalho no momento e sobrevivendo de doações.

Defesa deu entrada em ação contra agressor

O advogado do entregador informou também que foi iniciado trâmites legais contra o morador do prédio: "Estamos entrando com uma ação civil contra o agressor. Estávamos aguardando às imagens para inclusão nos autos".

Ainda segundo a defesa, o entregador já foi ouvido pela Polícia Civil e, agora, aguarda os próximos passos da investigação. 

Curiosamente, Celso Costa contou que o morador do prédio registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) como ele sendo vítima de agressão. 

A reportagem não localizou a defesa do morador do prédio que agrediu Alex Costa. O espaço está aberto para posicionamento. 

Assuntos Relacionados
Alex Costa está vivendo de doações após ter sofrido agressão durante trabalho
Segurança

Entregador agredido por cliente no Meireles levou socos, tapas e chutes por dois minutos; vídeo

Alex Costa Rodrigues teve um afundamento de crânio e precisou de implante de titânio no rosto

João Lima Neto
Há 1 hora
Foto de mãe e filho que foram mortos a tiros em Novo Oriente
Segurança

Mãe e filho são mortos a tiros dentro de casa em Novo Oriente, no Ceará

Caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (28)

Redação
Há 1 hora
A imagem mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará em frente à sede da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará, em Fortaleza
Segurança

CGD abre investigações contra militares por homicídio, estupro de vulnerável e corrupção no Ceará

Um policial militar irá responder a um processo administrativo por matar um preso que teria tentado fugir de uma viatura policial. Outros cinco PMs são acusados de receber propina de traficantes, em Fortaleza

Redação
28 de Agosto de 2025
roubo joias apartamento fortaleza cinco milhoes presos denunciados homens empresario
Segurança

Empresário, motorista de 'app' e mulher são denunciados por roubo milionário de joias em Fortaleza

O crime aconteceu em um apartamento residencial no bairro Presidente Kennedy. Submetralhadora e carro de luxo foram apreendidos

Emanoela Campelo de Melo
28 de Agosto de 2025
Imagens do circuito de videomonitoramento mostram o carro de um advogado, um Peugeot 208 azul, sendo perseguido por um Fiat Mobi branco, utilizado pelos criminosos, nas ruas de Fortaleza, antes de um duplo homicídio
Segurança

'Guerra' de facções e corrupção policial: o que está por trás do assassinato de advogado em Fortaleza

Dois clientes do advogado também foram baleados, na ação criminosa. Um deles morreu e o outro, sobreviveu. A dupla teria sido solta após pagamento de propina a policiais militares, segundo a investigação

Messias Borges
28 de Agosto de 2025
Imagem da Delegacia de Desaparecidos
Segurança

Idoso de 82 anos é encontrado por vaqueiro em fazenda após três dias desaparecido

O vaqueiro o localizou deitado embaixo de uma árvore, descalço, mas fisicamente bem

Bergson Araujo Costa
27 de Agosto de 2025
Jorge Luiz, motoboy absolvido, foi recepcionado por amigos e familiares na saída da prisão. À esquerda, de terno e camisa social branca, está Antônio Cláudio, que também foi preso injustamente pelo crime de estupro
Segurança

Justiça reconhece erro e solta motoboy que passou três anos preso por estupro no Ceará

Jorge Luiz passou, no total, três anos e quatro meses enclausurado. Ele foi acusado de estuprar uma adolescente de 17 anos

Luana Severo
27 de Agosto de 2025
Imagem de adolescente grávida para matéria sobre suspeito de tentativa de feminicídio contra adolescente grávida foi preso em Quixeramobim
Segurança

Homem suspeito de tentar matar adolescente grávida com chave de fenda é preso em Quixeramobim

A captura do homem de 39 anos foi realizada pela Polícia Civil do Ceará

Redação
27 de Agosto de 2025
Prisão de homem em Acopiara
Segurança

Homem é preso em Acopiara suspeito de ameaça e tortura contra a mãe, e maus-tratos a animais

Ele foi apontado como autor da morte de uma vaca a golpes de faca

Redação
27 de Agosto de 2025
dhpp morte feminicidio vitima paulada corpo queimado investigacao
Segurança

Agricultor é condenado por matar ex-namorada a pauladas e queimar corpo da vítima no Ceará

O corpo foi enterrado no quintal da casa do acusado, preso dias após o assassinato

Emanoela Campelo de Melo
27 de Agosto de 2025
Fotos dos comerciantes Alexandre Roger Lopes Bastos e Francisco Robério Araújo Oliveira, assassinados em locais próximos, no mesmo bairro, em Itapajé, com uma diferença de 8 dias
Segurança

Polícia investiga ligação entre mortes de comerciantes em Itapajé com extorsões do Comando Vermelho

Dois crimes, que vitimaram comerciantes, foram registrados no Município em um intervalo de 8 dias. Uma das vítimas recebeu ordens da organização criminosa para aumentar o pagamento de uma 'mensalidade'

Messias Borges
27 de Agosto de 2025
juri curio chacina messejana mortos julgamento tjce forum clovis bevilaqua
Segurança

Terceiro dia do 4º júri da Chacina do Curió segue com depoimentos de testemunhas de defesa

As duas primeiras testemunhas convocadas pela defesa dos 7 PMs réus eram lotadas na Ciops na época da chacina

Redação
27 de Agosto de 2025
Foto de adolescente que levou golpe de chave de fenda de namorado
Segurança

Adolescente grávida é agredida com chave de fenda por namorado em Quixeramobim, no Ceará

A jovem foi atingida com golpes no último domingo e segue internada nesta terça-feira (26)

Redação
26 de Agosto de 2025
Banners e faixas de protesto contra a violência e a injustiça, exibidas em uma grade de ferro na rua, com árvores ao fundo e um prédio ao fundo em uma manhã ensolarada
Segurança

Quarto júri da Chacina do Curió: segundo dia é marcado por depoimento de testemunhas de defesa

Os réus acompanharam a sessão em uma sala reservada, por videoconferência, a pedido da defesa

Messias Borges e Paulo Roberto Maciel*
26 de Agosto de 2025
Foto de fachada da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará, em Fortaleza. É um prédio verde e há carros e motos estacionados em volta do edifício
Segurança

CGD mantém decisão que demitiu policial militar acusado de participar de assalto em Fortaleza

O ex-PM é acusado de participar de um assalto, no Bairro de Fátima, em Fortaleza, no ano de 2022

Redação
26 de Agosto de 2025
Foto de dentro do Júri da Chacina do Curió
Segurança

Saiba como foi o primeiro dia do 4º júri da Chacina do Curió e o que deve ocorrer nesta terça (26)

Seis testemunhas da defesa dos PMs réus devem ser ouvidas, e os réus foram convocados a comparecerem ao plenário de julgamento

Matheus Facundo e Emanoela Campelo de Melo
26 de Agosto de 2025
Imagem do homem sobre a moto
Segurança

Homem é flagrado praticando suposto ato obsceno enquanto pilotava moto em Juazeiro do Norte

A SSPDS informou ao Diário do Nordeste que a Polícia Civil apura uma denúncia de atentado violento ao pudor

Redação
25 de Agosto de 2025
Foto do Júri da Chacina do Curió
Segurança

4º júri da Chacina do Curió: sobreviventes contam terror vivido na noite e na madrugada da matança

Quarto julgamento do caso tem sete PMs no banco dos réus, chamados de "Núcleo da Omissão", por estarem de serviço, não socorrerem as vítimas e nem atuarem para impedir as mortes

Matheus Facundo e Emanoela Campelo de Melo
25 de Agosto de 2025
Homem foi filmado atirando em pássaro
Segurança

Homem é filmado matando pássaro com arma de pressão, e polícia do Ceará investiga caso

Animal aparece em vídeo em cima de poste

João Lima Neto
25 de Agosto de 2025
Polícia Civil realizando investigação ao ar livre com equipe de policiais em ação, concentrados e com veículo de escritório ao fondo, em atividade policial.
Segurança

Homem é morto a pauladas por vizinho em Poranga, no Interior do Ceará

Até a manhã desta segunda-feira (25), a Polícia não conseguiu localizar o suspeito

Redação
25 de Agosto de 2025