Cliente agride entregador de aplicativo, e categoria reage derrubando portão de prédio, no Meireles

Grupo de motociclistas revidou agressão arrancando portão do condomínio

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
(Atualizado às 14:12)
Segurança
Entregador de aplicativo foi levado UPA para cuidados médicos
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um entregador de aplicativo foi agredido durante a jornada de trabalho, no bairro Meireles, na noite de domingo (10). A vítima, identificada como Alex Costa Rodrigues, teria sido atacada após o cliente não conseguir efetuar o pagamento da entrega por cartão ou Pix, segundo relato de Vivaldo Silva, amigo do entregador.

“Se revoltou com o Alex, agrediu ele, pegou a mercadoria e subiu. Depois que a polícia já estava lá, parece que o pai do rapaz desceu e queria pagar o dinheiro, queria fazer o pagamento do pedido em dinheiro mesmo", explicou Vivaldo.

Veja ação de motociclistas:

Inicialmente, o entregador foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cristo Redentor e, devido à gravidade dos ferimentos, seria transferido para o Instituto Dr. José Frota (IJF).

“Ele tava muito machucado e tava com suspeita do começo de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Tava bastante ferido mesmo ele", informou o amigo de Alex. 

Por conta da agressão ao entregador, um grupo de motociclistas que faz o mesmo serviço por aplicativo, acabou revidando o ataque ao colega arrancando o portão do prédio do cliente agressor. 

A reportagem entrou em contato com diferentes aplicativos de entregas de alimentação, os quais o entregador agredido atua, e aguarda posicionamento para mais informações sobre o assunto.

O que diz a Polícia?

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil apura as circunstâncias da lesão corporal, ocorrida na noite de domingo, no bairro Meireles.

Conforme as primeiras informações, a vítima foi lesionada e socorrida para uma unidade de saúde.

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado e a Delegacia do 2° Distrito Policial (DP) está à frente das investigações.

