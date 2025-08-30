Homem que agrediu entregador com socos e chutes registra B.O e acusa vítima de estar 'estressada'

O homem apontado como autor das agressões contra o entregador de aplicativo Alex Costa Rodrigues, 50, registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) afirmando que o próprio trabalhador teria iniciado a confusão. O documento, ao qual a reportagem teve acesso, traz uma versão distinta das imagens de vídeo obtidas pelo Diário do Nordeste, que mostram Alex sendo agredido com socos, tapas e chutes dentro da recepção de um prédio no bairro Meireles, em Fortaleza.

No depoimento prestado à Polícia Civil, o declarante relatou que havia solicitado produtos de farmácia para o sobrinho e que Alex teria ido ao prédio entregar. Como não foi atendido na primeira tentativa, o entregador teria deixado o local e retornado após novo pedido.

Veja também Segurança Entregador agredido por cliente no Meireles levou socos, tapas e chutes por dois minutos; vídeo Segurança Polícia Civil instaura inquérito e interroga morador que agrediu entregador em prédio no Meireles

Segundo a versão registrada no B.O., Alex teria chegado “estressado” e a discussão terminou em agressões mútuas.

O morador admitiu que havia ingerido bebida alcoólica e afirmou que “ficou um pouco alterado” no momento da confusão. Ainda conforme o relato, policiais foram ao local, acalmaram a situação e levaram Alex ao hospital.

Motoqueiros quebraram portões do condomínio, diz relato

O morador do prédio acrescentou que, após o episódio, um grupo de motociclistas teria ido ao prédio, chutando e derrubando os dois portões do condomínio.

Segundo ele, a convocação teria sido feita nas redes sociais. A Polícia Militar chegou a ser acionada novamente para dispersar o grupo.

No registro, o morador destacou que o pai dele, subsíndico do prédio, estaria preocupado com a repercussão.

Ele foi informado do prazo de seis meses para eventual representação criminal.