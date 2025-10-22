Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Morador que agrediu entregador no Meireles é indiciado por tentativa de homicídio

Ao todo, 17 pessoas foram ouvidas nas investigações da Polícia Civil

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
Segurança
Entregador de aplicativo recebeu atendimento médico em uma UPA após agressão
Legenda: Entregador de aplicativo recebeu atendimento médico em uma UPA após agressão
Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil do Ceará concluiu o inquérito da agressão sofrida pelo entregador Alex Costa Rodrigues, 50, ocorrida na noite de 10 de agosto de 2025, em um condomínio no bairro Meireles. Pelos inúmeros socos e chutes no trabalhador, o morador José Antônio Perez Silveira Filho foi indiciado por tentativa de homicídio

O relatório obtido pelo Diário do Nordeste foi assinado pelo delegado titular da 2ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, Amando Albuquerque Silva. Ao todo, 17 pessoas foram ouvidas no caso da agressão sofrida pelo entregador, como PMs, moradores do condomínio, funcionários de farmácia, entre outras pessoas. 

Veja momento da agressão:

O caso foi encaminhado ao Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que decidirá se oferece ou não denúncia formal à Justiça.

A reportagem tentou contato com a defesa do morador, mas até a  publicação desta matéria não houve habilitação de advogados dele no caso. O espaço segue aberto.

FRATURA

O crime aconteceu na entrada do condomínio do morador, localizado no cruzamento da Rua Tomaz Pompeu com a Avenida Rui Barbosa. Uma câmera de segurança registrou os socos e chutes que entregador sofreu. Ele chegou a ter fratura de um osso próxima ao olho.

Populares acionaram a Polícia Militar relatando que, o morador do prédio, teria agredido um entregador que realizava uma entrega no local.

Ao chegarem no local, a equipe policial encontrou Alex Rodrigues caído na calçada, com ferimentos visíveis. Ele foi imediatamente socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu os primeiros atendimentos.

Conforme Boletim de Ocorrência (B.O), testemunhas confirmaram a versão e apontaram José Antônio como responsável pelas agressões. O suspeito foi conduzido à delegacia, onde prestou depoimento e negou ter agido de forma intencional, alegando que a vítima teria o provocado. No entanto, o laudo de exame de corpo de delito confirmou a gravidade das lesões.

Como se deu a agressão 

Alex sofreu socos e chutes após uma discussão com o cliente que havia pedido medicamento de uma farmácia para pagar no cartão de crédito. De última hora, porém, ele queria mudar a forma de pagamento para pix ou dinheiro — o que, segundo o trabalhador, não é permitido pela plataforma em que foi feito o pedido. 

No depoimento, o morador do prédio confirmou ter agredido o entregador após as recusas de forma de pagamento. Em seguida, José Antônio contou que pegou os produtos da farmácia e informou que o estabelecimento seria contatado para o pagamento direto.

Veja também

teaser image
Segurança

Cliente agride entregador de aplicativo, e categoria reage derrubando portão de prédio, no Meireles

teaser image
Segurança

Homem que agrediu entregador com socos e chutes registra B.O e acusa vítima de estar 'estressada'

O desentendimento verbal teria se transformado em agressões físicas, com empurrões e socos. O morador alegou que Alex o teria atingido no rosto com uma maquininha de cartões, momento em que ele reagiu e passou a golpear o entregador, que acabou no chão.

José Antônio declarou que cessou as agressões ao perceber a presença de populares e motociclistas próximos ao condomínio. Disse ainda que se sentiu ameaçado nos dias seguintes, alegando que motociclistas teriam voltado ao local em sinal de perseguição.

O que diz o delegado sobre o caso?

Caso está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial, em Fortaleza
Legenda: Caso está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial, em Fortaleza
Foto: Reprodução/Google Maps

Conforme o delegado titular da 2ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, Amando Albuquerque Silva, em relatório do caso, "não há dúvidas de que se o ataque tivesse continuado, a vida de Alex Costa Rodrigues corria sério risco". 

Ainda segundo Albuquerque, "o ofensor declinou que só parou a agressão porque estava cansado, o que denota o desprezo com a sorte da pessoa a quem agredira".

O relatório da Polícia Civil registrou ainda que o indiciado afirmou estar de mudança para outro endereço, comprometendo-se a informar à autoridade policial — o que, até o momento da conclusão do inquérito, não havia sido cumprido.

Assuntos Relacionados
Entregador de aplicativo recebeu atendimento médico em uma UPA após agressão
Segurança

Morador que agrediu entregador no Meireles é indiciado por tentativa de homicídio

Ao todo, 17 pessoas foram ouvidas nas investigações da Polícia Civil

João Lima Neto
Há 1 hora
A imagem mostra um policial militar subindo em uma escada para retirar câmeras clandestinas em Fortaleza.
Segurança

Facções instalam câmeras para monitorar Polícia em comunidades no Ceará

Nesta semana, a Polícia Militar do Ceará desinstalou câmeras que seriam de uma facção criminosa, na Capital

Messias Borges
Há 1 hora
Polícia Civil em ação nas ruas com policiais uniformizados e carros da corporação presentes no local.
Segurança

Homem suspeito de estuprar adolescente de 16 anos é preso em Pentecoste

Indivíduo ofereceu bebida alcoólica ao adolescente para praticar a ação criminosa

Geovana Almeida*
Há 2 horas
Imagem da égua resgatada de maus-tratos em Juazeiro do Norte
Segurança

Égua é resgatada de maus-tratos em Juazeiro do Norte, e tutores são detidos

Animal foi encontrado na rua com olho vazado e dores estomacais

Redação
22 de Outubro de 2025
imagem com dezenas de pessoas protestando em frente ao Tribunal de Justiça do Ceará exigindo a soltura de dois conselheiros tutelares presos
Segurança

Familiares pedem soltura de conselheiros tutelares acusados de exploração sexual de adolescente no CE

Um ex-conselheiro tutelar e um conselheiro tutelar afastado de Baturité estão presos acusados de aliciarem e induzirem à exploração sexual um adolescente do Município

Messias Borges
22 de Outubro de 2025
Viatura da Polícia Civil
Segurança

Suspeito de estuprar colega de trabalho é preso em Quixeramobim

Crime foi cometido na empresa onde os dois trabalhavam, em Quixadá

Redação
22 de Outubro de 2025
foto de viaturas da PMCE e da PCCE em ocorrência no bom jardim, em Fortaleza.
Segurança

Suspeito de ordenar tentativa de chacina no Bom Jardim é preso

Homem foi autuado por homicídio qualificado no bairro Parque São José

Redação
21 de Outubro de 2025
Foto do caminhão e contrabando apreendidos pela PRF.
Segurança

PRF apreende 128 mil cigarros contrabandeados em Eusébio

A com 256 caixas grandes foi localizada em um caminhão-baú

Redação
21 de Outubro de 2025
oxigenio apreendido pandemia covid adulterado respiracao saude investigacao
Segurança

Empresários acusados de adulterar oxigênio medicinal durante pandemia viram réus na Justiça do CE

O oxigênio adulterado era fornecido para clínicas e hospitais públicos

Redação
21 de Outubro de 2025
pichacoes cv comando vermelho faccao grupo criminoso expulsoes ameacas
Segurança

Famílias deixam casas sob escolta da Polícia após serem expulsas pelo CV em Fortaleza

Casos voltam a ser registrados em meio à ‘guerra’ entre grupos rivais

Redação
21 de Outubro de 2025
morte vitima ponte sabiaguaba jogada arremessada tecnica de enfermagem
Segurança

Acusado de matar técnica de enfermagem com 109 facadas e jogar corpo de ponte é condenado no Ceará

Uma segunda acusada pelo crime foi absolvida

Redação
21 de Outubro de 2025
Foto mostra movimentação em frente a imóvel onde duas mulheres foram assassinadas, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza.
Segurança

Chefe do PCC acusado de mandar matar a ex-mulher e a mãe dela no Ceará é condenado à prisão

'Tranca' foi julgado por ser um líder de uma organização criminosa e por promover o tráfico de drogas no Interior do Ceará

Redação
21 de Outubro de 2025
local de crime feminicidio vitima mulher corpo jogado viaduto disparos homicidio carro fortaleza ataque
Segurança

Acusado de matar esposa e a jogar em viaduto continua em prisão domiciliar no Ceará

Cinco anos e meio após o crime, o caso não foi a julgamento

Emanoela Campelo de Melo
21 de Outubro de 2025
Fachada da academia Gaviões com duas ambulâncias do Samu na frente.
Segurança

Homem sofre mal súbito e morre em academia na Washington Soares, em Fortaleza

Artur do Nascimento, como foi identificado pela Gaviões 24 Horas, estava treinando com o filho quando teve uma parada cardiorrespiratória

Matheus Facundo e Luana Severo
20 de Outubro de 2025
Carro de polícia do Ceará com logo da Polícia Civil, estacionado ao lado de outro veículo policial, em uma operação de segurança.
Segurança

Justiça decreta prisão preventiva a suspeitos de assalto à concessionária em Fortaleza

O crime aconteceu na última terça-feira (14) no bairro Parque Manibura. Os acusados foram presos originalmente em flagrante.

Redação
20 de Outubro de 2025
policia civil operacao prisao faccao trafico jogo do bicho comando vermelho investigacao ico
Segurança

Quem é o chefe do Comando Vermelho em Icó que mantém contrato milionário com Prefeitura

As facções criminosas PCC e GDE destinaram R$ 300 mil em um plano para matar Ladislau Pereira da Silva, o 'Lau''

Redação
20 de Outubro de 2025
A foto mostra a estudante Nara Kércia de Sousa, morta aos 20 anos, em Itapipoca, no Interior do Ceará.
Segurança

Jovem de 20 anos é morta e namorado fica ferido em ataque criminoso em Itapipoca

Nara Kércia de Sousa era estudante e e não tinha passagem pela Polícia.

Redação
19 de Outubro de 2025
As fotos mostram a imagem de Antônia Ione Rodrigues da Silva, morta a tiros e facadas em Saboeiro, e a Delegacia Regional de Iguatu, que começou a investigação do caso.
Segurança

Cozinheira morta por ter se recusado a envenenar PMs foi ameaçada por facção dias antes do crime

Dois suspeitos foram presos em flagrante

Messias Borges
19 de Outubro de 2025
Fachada da sucata onde foram achados veículos adulterados no bairro Damas.
Segurança

Homem é preso suspeito de adulterar carros em Fortaleza

A Polícia localizou o estabelecimento comercial no bairro Damas e apreendeu dois veículos adulterados

Redação
19 de Outubro de 2025
A foto mostra materiais apreendidos na investigação da morte de uma mulher em Saboeiro, no Ceará. Foram apreendidos um facão, um celular e uma calça jeans.
Segurança

Ex-cozinheira da PMCE teria sido morta a mando de facção por ser 'amiga da Polícia'

Suspeitos ordenaram que a vítima envenenasse a comida de PMs, mas ela teria rejeitado cometer o crime

Messias Borges
19 de Outubro de 2025