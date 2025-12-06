Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Entregador é morto atingido por motorista em carro de luxo, em Fortaleza

Caso foi no Jangurussu. Motorista foi preso em flagrante.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
foto de uma range rover de cor branca destruida apos colisao que matou um entregador em uma motocicleta em fortaleza.
Legenda: O Diário do Nordeste recebeu imagens do local do acidente.
Foto: Reprodução.

Um entregador morreu, na noite dessa sexta-feira (5), após ser atingido por um carro de luxo, conduzido por um jovem de 25 anos, em Fortaleza. A vítima estava em uma motocicleta trafegando no bairro Jangurussu.

O suspeito estava em uma Range Rover, de cor branca, e foi preso em flagrante. O homem, de identidade não revelada, foi autuado em flagrante por homicídio culposo (morte de alguém causada sem a intenção de matar, mas por imprudência) na direção de veículo automotor.

Veja também

teaser image
Segurança

Dois agentes públicos são presos investigados por suposto superfaturamento em Prefeitura

teaser image
Segurança

Policial acusado de homicídio e integrar facção é solto no Ceará a mando da Justiça

teaser image
Segurança

Ceará volta a ter redução de homicídios após quatro meses

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), equipes do 16º Batalhão de PM foram acionadas para atender a ocorrência, e o suspeito foi levado ao 30º Distrito Policial.

foto range rover destruida colisao e motorista ainda dentro, em fortaleza.
Legenda: O motorista foi retirado do carro e levado por PMs.
Foto: Reprodução.

Além do entregador, quatro animais morreram.

CARRO ATINGIU ESTABELECIMENTOS

O Diário do Nordeste recebeu imagens do local do atropelamento. Nelas, é possível perceber que o veículo avançou contra barracas de feira que estavam montadas no bairro.

foto da feira no jangurussu destruida apos colisao com carro.
Legenda: Estabelecimentos foram atingidos.
Foto: Reprodução.

A PMCE confirma também que o veículo ainda atingiu o muro de dois estabelecimentos comerciais "causando o desabamento de parte da estrutura".

A estrutura caiu em cima de animais, que não resistiram aos ferimentos.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) instaurou inquérito policial para investigar os fatos, e o suspeito está à disposição da Justiça.

Assuntos Relacionados
foto de uma range rover de cor branca destruida apos colisao que matou um entregador em uma motocicleta em fortaleza.
Segurança

Entregador é morto atingido por motorista em carro de luxo, em Fortaleza

Caso foi no Jangurussu. Motorista foi preso em flagrante.

Redação
Há 22 minutos
Montagem de fotos de destroços de colisão de carro contra casa em Várzea Alegre, após atropelamento.
Segurança

Duas mulheres morrem atropeladas em Várzea Alegre, no Interior do Ceará

Motorista em alta velocidade se chocou contra uma casa após atropelamento.

Redação
Há 1 hora
foto de um policial civil.
Segurança

Policial acusado de homicídio e integrar facção é solto no Ceará a mando da Justiça

O crime aconteceu na cidade de Baturité.

Emanoela Campelo de Melo
06 de Dezembro de 2025
A imagem mostra uma cena de homicídio, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. É possível ver uma fita de isolamento em uma rua e pessoas próximas.
Segurança

Ceará volta a ter redução de homicídios após quatro meses

Fortaleza teve o menor número de mortes violentas em um mês.

Redação
05 de Dezembro de 2025
fachada do predio do ministerio publico do ceara, no cambeba.
Segurança

Dois agentes públicos são presos investigados por suposto superfaturamento em Prefeitura

Os contratos somam quase R$ 4 milhões.

Redação
05 de Dezembro de 2025
fotos de dois policiais militares que eram casados, a mulher foi morta pelo proprio marido, soldado da pmce
Segurança

PM preso por matar esposa policial a tiros deve permanecer preso

A defesa diz que o militar agiu em legítima defesa.

Emanoela Campelo de melo
05 de Dezembro de 2025
Homem que esfaqueou ex-namorada vai a júri popular em Fortaleza, ao lado da vítima, Elisângela
Segurança

Homem que esfaqueou ex-namorada vai a júri popular em Fortaleza

A mãe da vítima, de 72 anos, também foi agredida pelo homem no dia do crime e teve três costelas fraturadas.

Geovana Almeida*
05 de Dezembro de 2025
toneladas de maconha apreendidas em operacao da policia, cachorro que auxiliou na operacao.
Segurança

Homem é preso no Ceará com carga milionária de drogas e por tentar subornar policiais com R$ 100

No total, cerca de 2,5 toneladas de maconha foram apreendidas. A droga é avaliada em R$ 10 milhões.

Redação
05 de Dezembro de 2025
Polícia apreende mais de 2 toneladas de drogas no Ceará
Segurança

Polícia apreende mais de 2 toneladas de drogas no Ceará

As abordagens policiais ocorreram nas cidades de Cascavel e Pindoretama.

Redação
05 de Dezembro de 2025
viatura da policia militar.
Segurança

PM acusado de liderar milícia na Barra do Ceará tem processo suspenso; entenda

O agente alegou insanidade mental.

Emanoela Campelo de Melo
05 de Dezembro de 2025
votos de varias viaturas da policia militar do ceará, no pátio do batalhao.
Segurança

De extorsão a tortura: policiais são alvos de operações do MPCE nesta quinta (4)

O órgão deflagrou duas operações nas quais os agentes são investigados.

Redação
04 de Dezembro de 2025
viaturas da policia civil do ceara em ocorrência.
Segurança

'Quadrilha do Rolex': suspeito de roubar relógios de luxo é preso no Eusébio

O relógio foi tomado na Avenida Dom Luís e ainda não foi recuperado.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Larissa à esquerda e Joaquim à direita. São dois jovens policiais militares.
Segurança

PM morta pelo companheiro relatava rotina de violências: 'Deu coronhada no meu rosto'

Larissa Gomes, 26 anos, foi morta a tiro pelo namorado, o também policial militar Joaquim Filho.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Material apreendido pela Polícia Civil de Santa Catarina.
Segurança

Polícia de SC cumpre mandado em Sobral contra suspeito de coagir criança a enviar pornografia

Policiais civis de Santa Catarina cumpriram mandado de busca e apreensão na cidade cearense.

Redação
04 de Dezembro de 2025
foto da viatura da delegacia regional de senador pompeu.
Segurança

Acusados de integrar PCC e torturar adolescente são absolvidos no Ceará

Denunciados teriam levado a vítima a um matagal no Interior do Estado.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Dezembro de 2025
foto de uma mansao com carros que seriam da ex-esposa de um chefe do comando vermelho. na imagem tambem esta tabyta.
Segurança

'Vida cercada por luxo': quem é a ex-esposa do número 1 do CV no Ceará

Com patrimônio milionário, a mulher foi denunciada por lavagem de dinheiro.

Redação
04 de Dezembro de 2025
imagem de duas mulheres vestidas de atletas de beach tennis para praticar furtos em um imóvel de luxo na beira-mar de Fortaleza.
Segurança

Mulheres invadem prédio e furtam relógios de luxo na Beira-Mar de Fortaleza

Suspeitas se passaram por moradoras para entrar no condomínio.

*Nathália Paula Braga
03 de Dezembro de 2025
Pessoa vestindo uniforme militar com boina preta em ambiente interno, ao lado de outra imagem mostrando a mesma pessoa com cabelo curto em fundo neutro.
Segurança

PM é morta a tiros pelo companheiro, também policial, em Eusébio

O policial militar foi baleado pela companheira e socorrido na UPA do município.

Matheus Facundo
03 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um prédio verde, onde funciona a Controladoria Geral de Disciplina em Fortaleza. Na frente, há uma movimentação de carros e policiais.
Segurança

Policial militar é demitido por apresentar atestado médico falso no Ceará

Outros quatro agentes foram punidos administrativamente pela Controladoria Geral de Disciplina (CGD).

Redação
03 de Dezembro de 2025
Imagem mostra viaturas e agentes da Polícia Civil do Ceará.
Segurança

Colombianos suspeitos de agiotagem são presos em Fortaleza

Com eles, foram apreendidos cartões de crédito e dois celulares.

Redação
03 de Dezembro de 2025