Entregador é morto atingido por motorista em carro de luxo, em Fortaleza

Um entregador morreu, na noite dessa sexta-feira (5), após ser atingido por um carro de luxo, conduzido por um jovem de 25 anos, em Fortaleza. A vítima estava em uma motocicleta trafegando no bairro Jangurussu.

O suspeito estava em uma Range Rover, de cor branca, e foi preso em flagrante. O homem, de identidade não revelada, foi autuado em flagrante por homicídio culposo (morte de alguém causada sem a intenção de matar, mas por imprudência) na direção de veículo automotor.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), equipes do 16º Batalhão de PM foram acionadas para atender a ocorrência, e o suspeito foi levado ao 30º Distrito Policial.

Legenda: O motorista foi retirado do carro e levado por PMs. Foto: Reprodução.

Além do entregador, quatro animais morreram.

CARRO ATINGIU ESTABELECIMENTOS

O Diário do Nordeste recebeu imagens do local do atropelamento. Nelas, é possível perceber que o veículo avançou contra barracas de feira que estavam montadas no bairro.

Legenda: Estabelecimentos foram atingidos. Foto: Reprodução.

A PMCE confirma também que o veículo ainda atingiu o muro de dois estabelecimentos comerciais "causando o desabamento de parte da estrutura".

A estrutura caiu em cima de animais, que não resistiram aos ferimentos.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) instaurou inquérito policial para investigar os fatos, e o suspeito está à disposição da Justiça.