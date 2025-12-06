Duas mulheres morrem atropeladas em Várzea Alegre, no Interior do Ceará
Motorista em alta velocidade se chocou contra uma casa após atropelamento.
Duas mulheres morreram atropeladas em uma avenida de Várzea Alegre, no Interior do Ceará, na madrugada deste sábado (6).
O condutor do carro andava em alta velocidade no momento do atropelamento, segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência.
Após atingir as jovens, o motorista ainda se chocou contra uma casa. Nenhum morador da residência se feriu.
O acidente ocorreu na avenida Neném Marinheiro. O ocorrido foi relatado à Polícia por uma pessoa que andava com as duas vítimas e não foi atingida.
MOTORISTA NÃO PRESTOU SOCORRO
Segundo o testemunho, o motorista saiu do local do acidente sem prestar socorro.
As vítimas tinham 22 e 26 anos e eram moradoras da Cidade. Quando a equipe policial chegou ao local, as jovens já estavam sem vida.
O condutor, também residente de Várzea Alegre e está sendo procurado pela Polícia.
O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes sobre a ocorrência à Polícia Rodoviária Federal (PRF). Quando houver retorno, este texto será atualizado.