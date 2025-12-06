Duas mulheres morrem atropeladas em Várzea Alegre, no Interior do Ceará

Duas mulheres morreram atropeladas em uma avenida de Várzea Alegre, no Interior do Ceará, na madrugada deste sábado (6).

O condutor do carro andava em alta velocidade no momento do atropelamento, segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência.

Após atingir as jovens, o motorista ainda se chocou contra uma casa. Nenhum morador da residência se feriu.

O acidente ocorreu na avenida Neném Marinheiro. O ocorrido foi relatado à Polícia por uma pessoa que andava com as duas vítimas e não foi atingida.

MOTORISTA NÃO PRESTOU SOCORRO

Segundo o testemunho, o motorista saiu do local do acidente sem prestar socorro.

As vítimas tinham 22 e 26 anos e eram moradoras da Cidade. Quando a equipe policial chegou ao local, as jovens já estavam sem vida.

O condutor, também residente de Várzea Alegre e está sendo procurado pela Polícia.

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes sobre a ocorrência à Polícia Rodoviária Federal (PRF). Quando houver retorno, este texto será atualizado.