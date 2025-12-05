Diário do Nordeste
Homem é preso no Ceará com carga milionária de drogas e por tentar subornar policiais com R$ 100

No total, cerca de 2,5 toneladas de maconha foram apreendidas. A droga é avaliada em R$ 10 milhões.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
toneladas de maconha apreendidas em operacao da policia, cachorro que auxiliou na operacao.
Legenda: Um cão farejador participou da operação.
Foto: Foto: Messias Borges.

Um motorista suspeito de tráfico de drogas foi preso por policiais militares nessa quinta-feira (4), em Pindoretama, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o homem de 40 anos foi flagrado em uma abordagem de rotina transportando pouco mais de uma tonelada de maconha.

A droga estava dividida em 480 tabletes, escondida no baú do veículo e seria distribuída no Estado. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou durante coletiva de imprensa que o motorista ainda tentou subornar os PMs, com o valor de R$ 100. 

De acordo com o comandante-geral da PMCE, coronel Sinval da Silveira Sampaio, os agentes estranharam o comportamento do motorista que aparentava "estar nervoso". 

O suspeito também foi autuado em flagrante por corrupção ativa. Ele já tinha antecedentes criminais por receptação.

Logo na sequência, os PMs informaram o caso à Polícia Civil, que deu continuidade nas buscas e em um terreno em uma cidade vizinha localizou mais uma grande quantidade de drogas. A SSPDS confirma que as ocorrências têm ligação.

policiais e um suspeito condutor de caminhao preso por trafico de drogas no ceará.
Legenda: O condutor do caminhão foi preso em flagrante.
Foto: Divulgação/PCCE.

MACONHA EM UM DEPÓSITO

O delegado-geral da PCCE Márcio Gutierrez informou que os policiais chegaram a um sítio, que era mantido pelos criminosos. No local, apreenderam pouco mais de uma tonelada de maconha.

"Hoje eles tiveram uma perda grande, milhões e milhões de reais. As investigações da Polícia Civil seguem em andamento. Se sabe que ali naquele local era armazenada a droga e de lá a droga era retirada para distribuição em outros pontos. É uma asfixia financeira, uma perda patrimonial grande", disse o delegado-geral.

Ninguém estava no sítio no momento da apreensão.

O delegado titular da Delegacia de Narcóticos (Denarc), Paulo Renato, explica que a investigação ainda está no início e que o local funcionava como um depósito de drogas: "tentamos identificar origem, destino das drogas e se há eventualmente alguma organização criminosa vinculada".

"Estima-se que as 2,5 toneladas têm valor estimado em R$ 10 milhões: "levando em consideração que cada quilo é pouco mais de R$ 4 mil. São diversas variáveis, essa é uma estimativa. As investigações estão sendo realizadas", conforme Paulo Renato. 

O secretário Roberto Sá, titular da SSPDS, considerou que o "trabalho foi muito bem articulado" e aconteceu de forma integrada entre as Polícias Militar e Civil. As autoridades dizem que seguem buscando identificar e capturar os demais suspeitos.

Nas redes sociais, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) parabenizou os policiais que participaram das apreensões.

