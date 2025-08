Quais os 20 bairros mais ricos de Fortaleza? Guararapes lidera com renda média de R$ 14,7 mil

Estudo do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) mostrou que dentre os 121 bairros de Fortaleza, distribuídos em 12 Secretarias Regionais (SERs), as maiores concentrações de rendimentos estão regionais II, VII e XII.

São bairros localizados ao leste e sudeste da Capital e caracterizados por infraestrutura urbana consolidada e maior dinamismo econômico. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (5) pelo Ipece.

Um desses bairros é o Guararapes, que segundo o Ipece, teve o maior rendimento nominal médio mensal, com os moradores ganhando em média R$ 14.775,21.

Em seguida, no ranking, aparece o Cocó, com R$ 13.372,43 de renda média. O terceiro lugar é ocupado pelo De Lourdes, com R$ 12.383,27.

Apesar de ter notadamente o metro quadrado mais caro de Fortaleza e da intensa valorização do solo com a chegada de superprédios, o bairro Meireles ocupa apenas a quarta colocação, com rendimento médio mensal de R$ 12.148,10.

Veja o ranking dos 20 maiores rendimentos

Guararapes: R$ 14.775,21 Cocó: R$ 13.372,43 De Lourdes: R$ 12.383,27 Meireles: R$ 12.148,10 Aldeota: R$ 10.572,06 Dionísio Torres: R$ 10.489,85 Parque Iracema: R$ 8.211,16 Mucuripe: R$ 8.100,20 Varjota: R$ 8.044,75 Cambeba: R$ 7.488,94 Fátima: R$ 7.408,88 Engenheiro Luciano Cavalcante: R$ 7.003,12 Praia de Iracema: R$ 6.541,06 Papicu: R$ 6.387,14 Salinas: R$ 6.295,21 Benfica: R$ 5.693,63 São Gerardo: R$ 5.344,28 Parque Manibura: R$ 5.186,83 Joaquim Távora: R$ 4.989,02 José de Alencar: R$ 4.854,98

Fonte: Censo Demográfico 2022 do IBGE. Elaboração: Ipece

Disparidade entre regionais

De acordo com o Ipece, o objetivo do estudo é identificar padrões espaciais de renda e, assim, o material contribui para a elaboração de políticas públicas, de acordo com as desigualdades internas da cidade.

Em Fortaleza, o rendimento médio é de R$ 3.084,07. Quando comparadas à média da Capital cearense, em apenas cinco regionais foram observados valores superiores: II, VII, XII, IV e VI. As demais sete regionais ficaram abaixo da média de Fortaleza.

O analista de Políticas Públicas do Ipece, Cleyber Nascimento, um dos autores do documento, enfatiza que a disparidade entre as regionais é expressiva: o valor médio da renda dos responsáveis na Regional II é 4,7 vezes superior ao registrado na V, que apresenta o menor rendimento entre as 12 regionais.

O analista do Ipece chama atenção da desigualdade interna de Fortaleza. A renda média no bairro Guararapes é 11,6 vezes superior à de Genibaú, o bairro com menor rendimento. Além disso, a diferença absoluta entre os dois é de R$ 13.502,96, evidenciando uma disparidade expressiva.

"Essa assimetria reforça a forte heterogeneidade socioeconômica do território fortalezense e evidencia a coexistência de realidades muito distintas dentro de uma mesma cidade", diz o estudo do Ipece.