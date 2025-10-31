Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

imagem mostra rua do bairro guararapes com prédios de luxo

Opinião

Quais os 20 bairros mais ricos de Fortaleza? Guararapes lidera com renda média de R$ 14,7 mil

Levantamento do Ipece aponta concentração de rendimentos nas regionais dois, sete e doze em Fortaleza

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 05 de Agosto de 2025
Foto de mulher que morreu a tiros em cruzamento no bairro Cocó

Segurança

Mulher morta a tiros em moto seria vítima de briga entre facções no bairro Cidade 2000, em Fortaleza

Briga entre facções estaria atingindo as comunidades Gengibre, Barreiros e Cocos, e a mulher assassinada seria parente de um faccionado

Matheus Facundo e Emerson Rodrigues 15 de Julho de 2025
Imagem da Avenida dos Flamboyants, no bairro Cocó, em Fortaleza

Negócios

Por que esta avenida de Fortaleza tem o segundo aluguel mais caro da cidade

Aluguel de imóveis chega a R$ 75 por m²

Mariana Lemos 08 de Julho de 2025
Imagem de prédios e telhados de casa para ilustrar área urbana de Fortaleza

Negócios

Prefeitura reajusta IPTU de imóveis de alto padrão e de luxo em bairros de Fortaleza; veja locais

O contribuinte terá um prazo de 30 dias, a partir da data da notificação, para efetuar o pagamento

Redação 04 de Julho de 2025
Imagem mostra a placa de uma rua. Ao fundo, carros estacionados e um prédio

Opinião

Ruas com aluguel mais caro em Fortaleza vão do Cocó ao Meireles; veja ranking

Do Top 10, três ruas ficam no Meireles, duas no Cocó, duas na Aldeota e as demais no Mucuripe, Dionísio Torres e Engenheiro Luciano Cavalcante

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 30 de Junho de 2025
imagem com prédios na avenida beira mar de Fortaleza

Negócios

Quais as ruas mais caras de Fortaleza? Superprédios valorizam endereços e imóveis custam R$ 10 mi

Empreendimentos residenciais estão localizados sobretudo na área nobre da cidade

Luciano Rodrigues 26 de Junho de 2025
imagem do viaduto próximo ao Parque do Cocó, porque trânsito na área sofrerá mudanças

Ceará

Tráfego no Cocó passa por alterações da AMC; veja o que muda com nova intervenção viária

As mudanças buscam melhorar a fluidez e a segurança no trânsito da Av. Engenheiro Santana Júnior

Beatriz Rabelo 24 de Junho de 2025
Agentes de trânsito encontram veículo tombado

Segurança

Carro tomba embaixo de viaduto e é encontrado violado e sem vestígio de feridos, em Fortaleza

O veículo foi dado como abandonado e removido do local por agentes de trânsito

Redação 29 de Julho de 2024
Motorista de ônibus ganha festa surpresa de passageiras

Ceará

Passageiras organizam aniversário surpresa para motorista em ônibus de Fortaleza; veja vídeo

Motorista há mais de 20 anos, condutor é querido por tratar passageiros de forma atenciosa e prestativa

Isabella Rifane* 27 de Junho de 2024
Sequência de imagens da tentativa de assalto frustrada por um policial civil

Segurança

Inspetor de folga evita assalto a entregador de aplicativo no bairro Cocó, em Fortaleza; veja vídeo

Suspeito e vítima chegaram a entrar em confronto físico durante a tentativa de roubo

Marcos Moreira 23 de Abril de 2024
