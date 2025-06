Ruas com aluguel mais caro em Fortaleza vão do Cocó ao Meireles; veja ranking

Em meio à inflação do aluguel em Fortaleza, alguns pontos da cidade estão se notabilizando pelos altos preços. Estudo do DataZap, do Grupo OLX, realizado com exclusividade para o Diário do Nordeste, listou as 10 ruas com o metro quadrado médio de locação mais caro.

Na primeira colocação, nenhuma surpresa. A Avenida Beira-Mar, com seus trechos do bairro Meireles, aparece com o metro quadrado médio de R$ 86. Na prática, isso significa que a locação de um apartamento de 100 m² na avenida fica por R$ 8.600, em média.

Já a segunda posição pode parecer menos previsível. Trata-se da Av. dos Flamboyants, localizada no Bairro Cocó, cujo valor do m² de locação é de R$ 75, segundo a pesquisa. O local fura a bolha dos bairros que costumam figurar no topo dessas listas, como Meireles, Aldeota e Engenheiro Luciano Cavalcante. Veja abaixo o ranking.

Ruas de Fortaleza com aluguel mais caro

Legenda: Avenida Beira Mar, em Fortaleza Foto: Kid Júnior

Av. Beira-Mar (Meireles): R$ 86/m² Av. dos Flamboyants (Cocó): R$ 75 Rua José Vilar (Aldeota): R$ 68 Av. Abolição (Meireles): R$ 66 Rua Carolina Sucupira (Aldeota): R$ 64 Av. Beira-Mar (Mucuripe): R$ 61 Rua Barão de Aracati (Meireles): R$ 61 Rua Batista de Oliveira (Cocó): R$ 60 Rua Expedito Lopes (Dionísio Torres): R$ 59 Av. Maximiniano da Fonseca (Eng. Luciano Cavalcante): R$ 59

Bairros dominantes

Do Top 10, três ruas ficam no Meireles, duas no Cocó, duas na Aldeota e as demais no Mucuripe, Dionísio Torres e Engenheiro Luciano Cavalcante.

O levantamento considera os preços médios obtidos a partir de milhares de anúncios imobiliários em Fortaleza.

Segundo a pesquisa, as ruas que dominam a lista estão em bairros já tradicionais e próximos ao Centro ou áreas nobres, "com uma infraestrutura de comércio e serviços desenvolvida, oferta de supermercados, escolas, restaurantes e transporte, o que sempre atrai maior demanda".

Em ruas longas e com imóveis de diferentes segmentos (popular, médio e alto padrão, luxo), o preço pode oscilar consideravelmente.

No caso da Av. Beira-Mar, por exemplo, o DataZap chegou a dois valores, um para a área do Meireles e outro para o Mucuripe.