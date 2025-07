Mulher morta a tiros em moto seria vítima de briga entre facções no bairro Cidade 2000, em Fortaleza

Uma mulher foi morta a tiros nesta terça-feira (15) quando trafegava na garupa de uma moto entre as ruas Bento Albuquerque e Francisco Matos, no bairro Cocó, em Fortaleza. Dois homens em um moto atiraram contra ela. Silvanete Rodrigues de Oliveira era moradora do bairro Cidade 2000 e teria sido vítima de uma briga entre as facções Guardiões do Estado (GDE) e Comando Vermelho (CV) que tem ocorrido na região.

Silvanete não era envolvida com atividades criminosas, mas a reportagem apurou que ela seria parente de um integrante de facção conhecido como "Bim", de acordo com uma fonte da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A mulher era moradora da comunidade Gengibre, que faria parte do conflito, junto aos territórios Barreiros e Cocos, todos no bairro Cidade 2000. O Diário do Nordeste solicitou detalhes da morte da mulher à SSPDS e aguarda retorno para atualizar esta matéria.

Conflito de facções

Ao Diário do Nordeste, a fonte ligada à SSPDS disse que Silvanete era parente de "Bim", homem que foi executado a tiros, na noite da última quarta-feira (2), na Rua Manoel Marques, comunidade do Barreiros, no bairro Manuel Dias Branco, em Fortaleza.

O homem era conhecido como o dono do "Morro do Gengibre", território também localizado no bairro Manuel Dias Branco, e dominado pela facção GDE. Os acusados da morte dele seriam integrantes da facção Comando Vermelho (CV).

Ainda segundo a fonte ouvida pela reportagem, os homens que o mataram também sequestraram duas mulheres, mas as soltaram. Durante o sequestro, eles desistiram de matá-las, após descobrirem que elas não eram parentes de "Bim".

Outra morte no contexto dessa disputa entre GDE e CV foi registrada na quarta-feira (9), também na mesma região. A vítima foi homem identificado apenas como Jardel.